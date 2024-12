Junta v Burkine Faso odvolala premiéra a jeho vládu

Abidjan 7. decembra (TASR) - Vedenie vojenskej junty v africkom štáte Burkina Faso v piatok odvolalo premiéra a jeho vládu, informovala v noci na sobotu agentúra AFP.



Odvolaný premiér Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela slúžil na čele troch úspešných vlád a prežil každú zmenu, konštatovala AFP. Dôvod jeho odvolania nie je známy. Do funkcie bol vymenovaný v októbri 2022 po prevrate, ktorý priviedol k moci kapitána Ibrahima Traorého.



Junta vo svojom vyhlásení oznámila, že členovia rozpustenej vlády zostanú na svojich postoch až do vymenovania nového kabinetu.



Burkinu Faso uvrhol do nestability prevrat z januára 2022, pri ktorom sa moci chopil podplukovník Paul-Henri Sandaogo Damiba. O osem mesiacov neskôr Damibu zvrhol 36-ročný Traoré. Damiba, ktorý zosadil zvoleného prezidenta Rocha Marca Christiana Kaborého, je momentálne v exile v susednom Togu.



Junta si za jednu zo svojich priorít stanovila návrat štátnej suverenity a aj preto pravidelne útočí proti západným mocnostiam, uviedla AFP.



Burkina Faso vytvorilo spojenectvo s ďalšími sahelskými krajinami - Mali a Nigerom -, kde po sérii prevratov tiež vládnu junty.



Tieto tri štáty sa vlani v septembri spojili do Aliancie sahelských štátov (AES). Predchádzalo tomu prerušenie vzťahov s bývalou koloniálnou mocnosťou - Francúzskom a preorientácia kurzu zahraničnej politiky na Rusko. Minister zahraničných vecí Karamoko Jean-Marie Traoré na margo toho minulý mesiac uviedol, že spolupráca s Ruskom Burkine Faso "vyhovuje lepšie" ako jej historické väzby s Francúzskom.



Všetky tri spomínané štáty bojujú na svojom území aj proti džihádistom, ktorí svoje násilnosti rozpútali v roku 2012 na severe Mali, odkiaľ po roku 2015 postupne expandovali aj do Nigeru a Burkiny Faso. Násilnosti si od roku 2015 vyžiadali viac ako 26.000 obetí vrátane vojakov a civilistov. Tisíce ľudí boli nútené opustiť svoje domovy.



Rusko do tohto regiónu - ako aj do niekoľkých ďalších afrických krajín – vyslalo vojenských inštruktorov, aby pomáhali v boji proti islamistickému násiliu.