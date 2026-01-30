< sekcia Zahraničie
Junta v Burkine Faso rozpustila všetky politické strany a zoskupenia
Rozhodnutie predstaviteľov junty, ktorí sa chopili moci ešte v septembri 2022, je najnovším krokom k sprísneniu kontroly v krajine po pozastavení politických aktivít po prevrate.
Autor TASR
Dakar 30. januára (TASR) - Vojenská junta v Burkine Faso rozpustila vo štvrtok všetky politické strany i zoskupenia a zrušila aj právny rámec upravujúci ich činnosť, vyplýva z dekrétu, ktorý schválila rada ministrov tejto západoafrickej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Minister vnútra Burkiny Faso Emile Zerbo uviedol, že rozhodnutie je súčasťou širšieho úsilia o „obnovu štátu“ po podľa neho rozsiahlom zneužívaním a dysfunkcie v pluralitnom systéme krajiny. Ako vyhlásil, vládny prieskum zistil, že znásobenie počtu politických strán priživilo rozpory a oslabilo sociálnu súdržnosť.
Pred prevratom mala krajina viac než 100 registrovaných politických strán, pričom po všeobecných voľbách v roku 2020 ich bolo v parlamente zastúpených 15.
Štvrtkový dekrét rozpúšťa všetky politické strany a politické formácie, spresňuje Reuters. Zákon bude predložený súčasnej prechodnej rade, uvádza sa v zápisnici zo zasadnutia vlády. Všetok majetok rozpustených strán bude prevedený na štát.
Burkina Faso, podobne ako susedné štáty Mali a Niger, sa snaží potlačiť islamistické povstania spojené s al-Káidou a Islamským štátom, ktoré za posledné desaťročie zabili tisíce ľudí a milióny vyhnali z domovov.
