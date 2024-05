Junta v Burkine Faso si predĺžila vládnutie o ďalších päť rokov

Ouagadougou 26. mája (TASR) - Vojenská junta v Burkine Faso, ktorá v tejto africkej krajine vládne od prevratu v roku 2022, zostane pri moci ďalších päť rokov na základe dohody prijatej v sobotu počas národného dialógu. Oznámil to predseda rozhovorov plukovník Moussa Diallo, informuje agentúra AFP.



Národný dialóg mal pôvodne trvať celý víkend, pričom jeho údajným cieľom bolo vytýčiť smerovanie krajiny späť k civilnej vláde.



"Trvanie prechodného obdobia je stanovené na 60 mesiacov od 2. júla 2024," povedal po rokovaniach plukovník Diallo, predseda organizačného výboru procesu národného dialógu. Dodal, že vodca junty a dočasný prezident Ibrahim Traoré môže kandidovať v ktorýchkoľvek voľbách na konci prechodného obdobia.



Burkinská armáda prevzala moc v krajine ešte v roku 2022, pričom zorganizovala až dva štátne prevraty, ktoré z veľkej časti odôvodnila pretrvávajúcou neistotou v krajine, píše AFP.



Táto situácia súvisí s povstaním, ktoré džihádisti napojení na teroristické siete al-Káida a Islamský štát vedú v krajine od roku 2015. Dosiaľ si podľa odhadov vyžiadalo tisícky obetí a milióny vysídlených ľudí.



Výsledkom pôvodného národného dialógu sa stala charta, na základe ktorej sa Traoré stal prezidentom a vznikla vláda spolu so zákonodarným zhromaždením.



Zároveň sa stanovilo 21-mesačné prechodné obdobie, na ktorého konci sa mala ustanoviť civilná vláda. To oficiálne vyprší 1. júla, ale Traoré opakovane varoval, že konanie volieb bude vzhľadom na nebezpečnú bezpečnostnú situáciu náročné.



Podľa dohody prijatej v sobotu sa už nebudú používať kvóty na prideľovanie kresiel v zákonodarnom zhromaždení členom tradičných politických strán. Namiesto toho sa za jediné kritérium výberu poslancov bude považovať "vlastenectvo", vysvetľuje AFP.



Na víkendových rozhovoroch sa zúčastňovali zástupcovia občianskej spoločnosti, bezpečnostné zložky aj poslanci dočasného parlamentu. Väčšina politických strán ich však bojkotovala.