Junta v Gabone vyhlásila za premiéra kritika zosadeného prezidenta

Libreville 7. septembra (TASR) - Gabonská junta vyhlásila vo štvrtok za dočasného premiéra západoafrickej krajiny Raymonda Ndonga Simu, prominentného oponenta exprezidenta Aliho Bonga Ondimbu, ktorého zosadili minulý týždeň pri vojenskom prevrate. Oznámila to štátna televízia, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Ndong Sima (68), pôvodne ekonóm, bol premiérom už v rokoch 2012-14, a to práve za vlády Bonga. Toho však neskôr kritizoval a dvakrát proti nemu aj kandidoval v prezidentských voľbách. Za dočasného premiéra ho teraz menoval nový dočasný prezident generál Brice Oligui Nguema.



Oligui, šéf elitnej republikánskej gardy, zložil v pondelok prezidentskú prísahu. V inauguračnom prejave prisľúbil usporiadať "slobodné, transparentné a dôveryhodné voľby" s cieľom obnoviť civilnú vládu. Neuviedol však, kedy sa voľby uskutočnia. Prisľúbil aj amnestiu politických väzňov.



Gabonská armáda 30. augusta v miestnej televízii oznámila prevzatie moci, anulovanie výsledkov prezidentských volieb z 26. augusta a rozpustenie "všetkých inštitúcií" vrátane vlády, parlamentu a ústavného súdu.



Udialo sa tak krátko po oznámení volebnej komisie, že prezidenta Bonga opätovne zvolili na tretie funkčné obdobie. Pri moci bol už 14 rokov. Aktéri prevratu vyhlásili, že Bongo čelí obvineniam z vlastizrady. Zároveň oznámili aj zadržanie ďalších vládnych predstaviteľov vrátane Bongovho syna Noureddina. Obvinili ich z vlastizrady, sprenevery, korupcie a falšovania prezidentovho podpisu.



Generál Oligui je bratrancom zosadeného prezidenta Bonga a v roku 2020 sa stal veliteľom Prezidentskej stráže – elitnej armádnej jednotky. Podľa agentúry AP v minulosti pracoval ako osobný strážca otca zosadeného prezidenta, Omara Bonga, ktorý v Gabone vládol od roku 1967 do svojej smrti v roku 2009.



Oligui v utorok vyhlásil, že zosadený Bongo, ktorý bol dosiaľ v domácom väzení, môže slobodne opustiť krajinu a vycestovať do zahraničia, aby sa tam "vzhľadom na svoj zdravotný stav" podrobil lekárskym prehliadkam. Bongovu manželku Sylviu, ktorá má dvojaké francúzsko-gabonské občianstvo, podľa jej právnych zástupcov naďalej "svojvoľne" zadržiavajú.