Junta v Mali nariadila rozpustenie politických strán

Bamako 14. mája (TASR) - Malijská vojenská vláda v utorok oznámila rozpustenie všetkých politických strán a zakázala aj všetky stretnutia a zhromaždenia členov politických strán a organizácií politického charakteru.



Ako informovala agentúra DPA, opozičné strany sa tohto kroku obávali už niekoľko týždňov. Preto sa aj spojili do asi 100-člennej koalície, ktorá požaduje koniec vlády junty do decembra 2025 a vyzýva na „stanovenie harmonogramu pre rýchly návrat k ústavnému poriadku“.



Najnovší represívny akt voči opozícii bol prijatý na základe odporúčania národného zhromaždenia zorganizovaného koncom apríla, ktoré opozícia bojkotovala, informoval web Deutsche Welle (DW).



Okrem pozastavenia platnosti charty politických strán, ktorú líder junty Assimi Goita schválil v utorok a ktorá umožnila rozpustenie strán, spomínané zhromaždenie prišlo aj s návrhom, aby sa vodcovi junty obnovovalo jeho päťročné prezidentské funkčné obdobie automaticky, bez hlasovania.



Junta - s odvolaním sa na riziko narušenia verejného poriadku - už 7. mája pozastavila všetky aktivity politických strán, čo vyvolalo kritiku opozície a výzvy expertov OSN na odvolanie tohto rozhodnutia.



Tento tlak junty na občiansky sektor v Mali prichádza na pozadí požiadaviek vládnych úradov, aby sa krajina zjednotila a podporila armádu, ktorá sa pôvodne zaviazala odovzdať moc civilistom do marca 2024, ale neskôr tento sľub opakovane prehodnocovala.



Bývalý malijský minister spravodlivosti Mamadou Ismaila Konate v pondelok deklaroval, že junta sa v Mali pokúša systematicky ničiť politickú opozíciu. Šéf úradu pre územnú správu Abdou Salam Diepkile s tým však nesúhlasí - tvrdí, že samotná existencia politických strán nie je ohrozená, ide údajne len o realizáciu túžby občanov „zastaviť šírenie vplyvu politických strán“ v krajine.



Začiatkom mája sa v hlavnom meste Bamako konal protest proti vojenskej vláde, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. V reakcii na odvysielanie reportáže z tohto protestu, v ktorej údajne nebola dodržaná nestrannosť, junta pozastavila vysielanie francúzskeho televízneho kanála TV5 Monde.



TV stanica TV5 Monde sa už predtým dostala do konfliktu s juntou, ktorá jej vysielanie vlani pozastavila na tri mesiace.



Zakázané sú aj iné médiá z bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska, vrátane France24 a Radio France Internationale.