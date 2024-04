Junta v Mali po odstavení politických strán obmedzila aj činnosť médií

Bamako 12. apríla (TASR) - Vládnuca junta v Mali vo štvrtok zakázala médiám informovať o činnosti politických strán a združení. Podľa agentúry AP sa to uvádza vo vládnom vyhlásení šírenom na sociálnych sieťach.



Nariadenie sa vzťahuje na všetky formy médií vrátane televízie, rozhlasu, novín a časopisov.



Zverejnené bolo po stredajšom rozhodnutí vojenského vedenia Mali, ktoré až do odvolania pozastavilo činnosť všetkých politických strán. Zákaz pre médiá vydal vládny úrad pre komunikáciu (HAC).



Organizácia, ktorá zastupuje novinárov v Mali, uviedla, že požiadavku vedenia krajiny odmieta. Vyzvala médiá, aby naďalej informovali o politike, zostali jednotné a zmobilizovali sa na obranu práva občanov na prístup k informáciám.



Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc odsúdila obmedzenia udelené juntou médiám v Mali ako "cenzúru, ktorá je súčasťou umlčiavania médií praktizovaného za vlády vojenskej junty.



Rozhodnutie vojenskej vlády v Mali o pozastavení aktivít politických strán vyvolalo hlboké znepokojenie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, podľa ktorého musí byť príslušný výnos okamžite zrušený.



Aj hovorca amerického ministerstva zahraničných Matthew Miller vo štvrtok toto rozhodnutie odsúdil a vyzval Mali, aby usporiadalo voľby. "Sloboda prejavu a sloboda združovania sú nevyhnutné pre otvorenú spoločnosť," povedal Miller novinárom.



Bývalý malijský premiér Moussa Mara žiada vládne úrady, aby zrušili svoje rozhodnutie o pozastavení činnosti politických strán a združení, pretože ide o "krok späť", ktorý "neveští nič dobré pre mierovú budúcnosť" Mali.



Predseda strany Konvergencia pre rozvoj Mali (Codem) Housseini Amion Guindo vyzval na "občiansku neposlušnosť až do pádu nezákonného a nelegitímneho režimu".



Občiansku neposlušnosť obhajoval aj sudca Mohamed Chérif Koné, ktorý sa vzbúril proti junte a bol svojej funkcie zbavený. Vláda podľa neho od 26. marca nemá právo hovoriť a konať v mene Mali.



Dňa 26. marca mala junta odovzdať moc zvoleným civilistom. Nariaďoval jej to plán, ktorý vodcovia junty prijali pod tlakom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). Armáda však moc nikomu neodovzdala a ani neurčila termín, keď tak urobí. Svoj záväzok zorganizovať prezidentské voľby vo februári junta tiež nesplnila.