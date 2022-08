Junta v Mali sľubuje lepšiu bezpečnosť po stiahnutí vojska Francúzska

Bamako 20. augusta (TASR) - Vojenská junta v africkom štáte Mali v piatok deklarovala, že stiahnutie vojakov francúzskej armády bude znamenať začiatok éry lepšej bezpečnosti v krajine. Paríž nasadil svoju armádu proti džihádistom v bývalej kolónii pred deviatimi rokmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP



Ako v piatok vyhlásil hovorca malijskej vlády Abdoulaye Maiga, posilneniu bezpečnosti dôjde "vďaka nárastu bojaschopnosti a sily malijskej armády, čo povedie k ďalším úspechom v boji proti teroristickým skupinám".



Maiga reagoval na správy z pondelka, keď Francúzsko oznámilo, že jeho poslední vojaci opustili Mali. Vzťahy medzi Bamakom a Parížom sa zhoršili po dvoch vojenských prevratoch v Mali od roku 2020, dodáva AFP.



Kľúčovým faktorom pri rozhodnutí Francúzska stiahnuť sa bol príchod ruských polovojenských jednotiek, ktoré do krajiny pozvala malijská vláda. AFP tiež upozornila, že malijský minister obrany Sadio Camara tento týždeň odcestoval do Ruska.



V pondelok zasa malijský minister zahraničných vecí Abdoulaye Diop v liste čínskemu predsedníctvu Bezpečnostnej rady OSN obvinil Francúzsko z "agresívnych činov" a z podpory džihádistov.



Diop v dokumente tvrdí, že francúzske sily sa dopúšťajú "častého narušovania" malijského vzdušného priestoru. Naznačil tiež, že lety slúžia "na zhromažďovanie spravodajských informácií v prospech teroristických skupín... a na zhadzovanie zbraní a munície pre ne".



Francúzsko to označilo za "čoraz častejšiu manipuláciu s informáciami" o svojej vojenskej operácii v Mali.