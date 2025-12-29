< sekcia Zahraničie
Juntou podporovaná stana USDP tvrdí, že je víťazom prvej fázy volieb
V Mjanmarsku sa v nedeľu uskutočnila prvá z troch fáz volieb do momentálne rozpusteného dvojkomorového parlamentu.
Autor TASR
Nepjito 29. decembra (TASR) - Mjanmarskou juntou podporovaná Strana únie solidarity a rozvoja (USDP) zvíťazila v prvej fáze volieb, ktorá sa uskutočnila v krajine v nedeľu. Pre agentúru AFP to v pondelok povedal vysokopostavený predstaviteľ tejto strany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, informuje TASR.
„V okresoch, kde ukončili sčítavanie hlasov, by sme v dolnej komore parlamentu získali 82 kresiel z celkového počtu 102,“ povedal predstaviteľ strany vedenej generálmi vo výslužbe.
V predchádzajúcich voľbách v roku 2020 túto stranu prevalcovala Národná liga za demokraciu zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij. Tá je v súčasnosti rozpustená a nefigurovala na hlasovacích lístkoch. Nositeľka Nobelovej ceny navyše zostáva vo väzení.
Kritici vrátane OSN a niektorých západných krajín označujú spomínané voľby za podvod, ktorého cieľom je udržať armádu pri moci a vytvoriť ilúziu jej legitimity.
Výskumník z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie Morgan Michaels tvrdí, že dominancia USDP sa dala čakať. „Manipulujú s tým vopred... Zakazujú rôzne strany, bránia určitým ľuďom voliť, iní sú zas pod hrozbami donútení hlasovať určitým spôsobom,“ uviedol.
Hlasovanie v parlamentných voľbách v Mjanmarsku prebieha v troch fázach. Prvé - nedeľňajšie - kolo sa konalo v 102 zo 330 okresov Mjanmarska. Druhá fáza sa uskutoční 11. januára a tretia 25. januára. Definitívne výsledky by mali byť oznámené do februára.
