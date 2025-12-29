Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Zahraničie

Juntou podporovaná stana USDP tvrdí, že je víťazom prvej fázy volieb

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

V Mjanmarsku sa v nedeľu uskutočnila prvá z troch fáz volieb do momentálne rozpusteného dvojkomorového parlamentu.

Autor TASR
Nepjito 29. decembra (TASR) - Mjanmarskou juntou podporovaná Strana únie solidarity a rozvoja (USDP) zvíťazila v prvej fáze volieb, ktorá sa uskutočnila v krajine v nedeľu. Pre agentúru AFP to v pondelok povedal vysokopostavený predstaviteľ tejto strany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, informuje TASR.

„V okresoch, kde ukončili sčítavanie hlasov, by sme v dolnej komore parlamentu získali 82 kresiel z celkového počtu 102,“ povedal predstaviteľ strany vedenej generálmi vo výslužbe.

V predchádzajúcich voľbách v roku 2020 túto stranu prevalcovala Národná liga za demokraciu zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij. Tá je v súčasnosti rozpustená a nefigurovala na hlasovacích lístkoch. Nositeľka Nobelovej ceny navyše zostáva vo väzení.

V Mjanmarsku sa v nedeľu uskutočnila prvá z troch fáz volieb do momentálne rozpusteného dvojkomorového parlamentu. Ide o prvé voľby od vojenského prevratu v roku 2021, ktorý vyvolal v krajine občiansku vojnu.

Kritici vrátane OSN a niektorých západných krajín označujú spomínané voľby za podvod, ktorého cieľom je udržať armádu pri moci a vytvoriť ilúziu jej legitimity.

Výskumník z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie Morgan Michaels tvrdí, že dominancia USDP sa dala čakať. „Manipulujú s tým vopred... Zakazujú rôzne strany, bránia určitým ľuďom voliť, iní sú zas pod hrozbami donútení hlasovať určitým spôsobom,“ uviedol.

Hlasovanie v parlamentných voľbách v Mjanmarsku prebieha v troch fázach. Prvé - nedeľňajšie - kolo sa konalo v 102 zo 330 okresov Mjanmarska. Druhá fáza sa uskutoční 11. januára a tretia 25. januára. Definitívne výsledky by mali byť oznámené do februára.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM: Pribudnú po vojne na Ukrajine nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR