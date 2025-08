Júnus: Bangladéš vo februári usporiada prvé voľby od zvrhnutia vlády

Dháka 5. augusta (TASR) - Bangladéš vo februári 2026 usporiada prvé voľby od minuloročného zvrhnutia vlády. Oznámil to v utorok úradujúci premiér Muhammad Júnus s tým, že oficiálne požiada volebnú komisiu o zorganizovanie volieb pred ramadánom, ktorý sa začne 17. alebo 18. februára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pád vlády po rozsiahlych protestoch, ktoré iniciovali študenti v dôsledku hospodárskej krízy a politických represií, napokon viedol k vzniku prechodnej vlády.



Laureát Nobelovej ceny za mier Júnus oznámil plán usporiadať voľby v televíznom vysielaní pri príležitosti prvého výročia ukončenia vlády expremiérky Hasíny Vadžídovej, ktorá po 15 rokoch pri moci 5. augusta 2024 utiekla do Indie. Vo vlasti jej hrozí súd za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so stovkami úmrtí počas protestov. OSN odhaduje, že vtedy zahynulo takmer 1400 ľudí.



„Dnešný deň je nezabudnuteľnou kapitolou v histórii Bangladéša,“ povedal Júnus. Krajina podľa neho vstúpi do „záverečnej a najdôležitejšej fázy - odovzdanie moci zvolenej vláde“. Z funkcie premiéra podľa vlastných slov odstúpi po budúcoročných voľbách. Pôvodne chcel ich konanie v apríli, ale hlavné politické strany požadovali skorší termín.



„Vyzývam vás všetkých, aby ste sa za nás modlili, aby sme mohli usporiadať spravodlivé a pokojné voľby, ktoré umožnia všetkým občanom úspešne napredovať v budovaní 'nového Bangladéša'. V mene vlády poskytneme všetku potrebnú podporu,“ dodal a minuloročný udalosti opísal ako „oslobodenie nášho milovaného národa spod dlhoročnej fašistickej nadvlády“.



V utorok sa pri príležitosti výročia protestov konali v hlavnom meste Dháka rôzne podujatia vrátane koncertov, zhromaždení či modlitebných stretnutí. Rovnako bola prijatá deklarácia s plánom demokratických reforiem a oficiálnym uznaním úlohy rozsiahlych protestov spred roka, ktorá bude zaradená do ústavy krajiny.



„Dôvera ľudu... vyjadrená masovým povstaním za riešenie politickej a ústavnej krízy v Bangladéši je oprávnená, legitímna a medzinárodne uznávaná,“ čítal z dokumentu Júnus pred davmi ľudí, ktorí sa zhromaždili v daždi pred parlamentom. Bangladéšania podľa neho vyjadrili svoju túžbu mať dobrú správu vecí verejných a spravodlivé voľby, právny štát, ekonomickú a sociálnu spravodlivosť, ako aj zavedenie zákonných demokratických reforiem vo všetkých štátnych a ústavných inštitúciách.



Študentské demonštrácie vlani vyvolalo znovuzavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť. Bangladéšsky najvyšší súd zrušil väčšinu kvót, čo protesty utlmilo. Neskôr ich vláda obnovila a nové protesty viedli k pádu vlády a odstúpeniu premiérky.