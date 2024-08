Júnus sa vrátil do Bangladéša, aby viedol dočasnú vládu

Dháka 8. augusta (TASR) - Muhammad Júnus sa vo štvrtok vrátil do Bangladéša, aby viedol novú dočasnú vládu po niekoľkotýždňových študentských protestoch a odstúpení premiérky Hasíny Vadžídovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Osemdesiatštyriročný Júnus je jediný nositeľ Nobelovej ceny z Bangladéša a do Dháky pricestoval po lekárskom ošetrení v Paríži. Protestujúci ho podporili vo vedení dočasnej vlády, ktorej úlohou bude zorganizovať nové voľby.



"Je dobrý pocit vrátiť sa domov," uviedol Júnus na letisku, kde ho privítalo vedenie armády a študentskí lídri. Podľa jeho slov zachránili protestujúci krajinu a túto slobodu je potrebné zachovať. "Nech nám naši študenti ukážu akúkoľvek cestu, budeme sa ňou uberať," dodal.



Júnus by mal zložiť prísahu ako šéf dočasnej vlády v oficiálnej rezidencii prezidenta Muhammada Šahabuddína. Nie je v nej zastúpená strana Ľudová liga (Awami League) bývalej premiérky Hasíny Vadžídovej, ktorá po rezignácii na funkciu odišla do susednej Indie. Jej syn Sadžíb Vadžíd v príspevku na sociálnej sieti Facebook uviedol, že strana sa nevzdala a je pripravená rokovať s dočasnou vládou.



"Povedal som, že moja rodina sa už viac nebude angažovať v politike, ale vzhľadom na to, ako sú naši stranícki predstavitelia napádaní, sa nemôžeme vzdať," napísal v stredu.



Expremiérka sa v súčasnosti ukrýva na leteckej základni neďaleko indického hlavného mesta Naí Dillí, čo podľa Júnusa vyvolalo hnev mnohých Bangladéšanov voči Indii.



Muhammad Júnus a jeho banka Grameen dostali v roku 2006 Nobelovu cenu za mier pre vytvorenie systému mikropôžičiek do 100 dolárov, ktoré miliónom ľudí pomohli dostať sa z chudoby. Súd ho v júni obvinil zo sprenevery, ktorú však Júnus poprel.



Študentské protesty v Bangladéši sa začali v júli a pôvodne boli namierené proti opätovnému zavedeniu kontroverzných kvót na pozície vo verejnom sektore. Ďalšími príčinami boli ekonomické problémy a politické represie vládnej strany, pripomína Reuters.



Na istý čas sa demonštrácie zastavili, keď najvyšší súd zrušil väčšinu kvót. Minulý týždeň sa protesty obnovili a ich účastníci požadovali aj odstúpenie autoritárskej premiérky Vadžídovej, ktorá bola na čele vlády 15 rokov.