Jurečka a Dzurinda: Vláda ČR nevidí logiku v konzultácií so Slovenskom

Bukurešť 7. marca (TASR) - Zrušenie plánovaného spoločného rokovania českej a slovenskej vlády je nepríjemná situácia a "facka od brata". Vo štvrtok na kongrese Európskej ľudovej strany (EPP) v Bukurešti to uviedli český vicepremiér Marian Jurečka a slovenský expremiér a šéf Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdiá Mikuláš Dzurinda. Informuje o tom spravodajca TASR.



Jurečka, predseda KDU-ČSL a minister práce a sociálnych vecí ČR spresnil, že pre českú vládu je dôležité stavať svoju zahraničnú politiku na jasných hodnotových základoch. "Vidíme, kto je náš priateľ a kto je nepriateľ, kto Českú republiku ohrozuje," uviedol s odkazom na Rusko, ktoré vedie útočnú vojnu proti Ukrajine.



Pripomenul, že Česi nezabudli na rok 1968 a vnímajú, aké neprávosti sa dejú na Ukrajine, kde došlo k porušeniu medzinárodných hraníc a k teroristickým útokom na civilné obyvateľstvo, a preto nemôžu mlčať.



"Keď sme videli v posledných týždňoch prístup tak slovenského premiéra, ako aj ministra zahraničných vecí, tak sme sa rozhodli, že medzivládne konzultácie nedávajú logiku, keď Slovensko takýmto spôsobom vedie svoju zahraničnú politiku," vysvetlil Jurečka.



Ľutuje, že k tomu došlo, ale neverí, že pri súčasnom postoji slovenskej vlády by tieto rokovania boli konštruktívne. Vyjadril nádej, že sa obe strany ku konzultáciám čoskoro vrátia a prekonajú túto "nepríjemnú situáciu", ale podľa neho Česko dianie na Ukrajine vníma ako veľký bezpečnostný problém pre Európu, aj pre Slovensko a všetky krajiny východnej Európy, ktoré kedysi boli súčasťou sovietskeho bloku.



Dzurinda priznal, že táto situácia ho dosť zaskočila, tvrdí však, že premiér Robert Fico ju mohol očakávať.



"Dostali sme facku. Facka vždy zabolí, ale facka od brata bolí dvojnásobne. Je to také upozornenie spoza brehu Moravy, že sa na Slovensku deje čosi nepríjemné, že sme sa dostali na šikmú plochu, z ktorej sa dostať bude ťažké," opísal situáciu. Za najsmutnejšiu považuje skutočnosť, že postoj českej vlády nebude mať na slovenského premiéra žiaden efekt.



"Gesto českej vlády nemôžeme nijak podceňovať, na strane druhej musí byť nejaké východisko a tu vidím výzvu pre slovenskú opozíciu, ktorá by mala výrazne zvýšiť svoj tlak, zomknúť sa a ponúknuť Slovensku alternatívu," odkázal Dzurinda.