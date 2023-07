Jurnal: Na streche ruskej ambasády v Kišiňove je 28 špionážnych antén

Kišiňov 25. júla (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v moldavskom hlavnom meste Kišiňov má na streche nainštalovaných 28 "špionážnych antén", ktoré sa dajú používať na spravodajské účely. Informovalo o tom moldavské médium Jurnal, na ktoré sa v pondelok večer odvolal portál britského denníka the Guardian.



Antény môžu "zachytávať" signály medzi vysielačom a prijímačom a môžu ich pozmeniť, kým ich opäť vypustia, povedali pre Jurnal odborníci. Citoval ich aj ukrajinský denník The Kyiv Independent.



Takéto signály môžu prichádzať z rádia, televízie, mobilných telefónnych sietí alebo zo satelitnej komunikácie, uviedli experti. Dodali, že tieto zariadenia by mohli byť využívané buď na vojenské, alebo na civilné účely.



Jurnal informoval, že satelitné paraboly na ruskom veľvyslanectve v Kišiňove sú pravdepodobne napojené na veliteľské centrum vo vnútri budovy.



Moldavsko je malá krajina susediaca s Ukrajinou. Prozápadná moldavská vláda je v ruskej vojne proti Ukrajine na strane Kyjeva. Moldavsko chce čím skôr vstúpiť do EÚ, aby sa ochránilo pred hrozbami z Ruska. Podľa moldavskej prezidentky Maie Sanduovej bude členstvo v EÚ jedinou zárukou pre Moldavsko, aby sa nestalo ďalším cieľom Ruska. Na území Moldavska sa totiž nachádza odštiepenecký región Podnestersko, v ktorom má Moskva menší počet vojakov.