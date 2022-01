Jurzyca: Rozšírenie právomocí EMA nemusí mať žiaden pozitívny výsledok

Štrasburg/Bratislava 27. januára (TASR) - V dôsledku rozšírenia právomocí Európskej agentúry pre lieky (EMA) hrozí, že narastie byrokracia a pozitívny výsledok sa nedostaví žiaden, uviedol europoslanec Eugen Jurzyca dôvod, prečo tento návrh v Európskom parlamente (EP) nepodporil. Jeho vyjadrenie sprostredkovalo tlačové oddelenie EP.



"Takémuto kroku musia predchádzať analýzy vplyvu. Napríklad preto, lebo vakcíny proti covidu bolo efektívne nakupovať centrálne, to ale neznamená, že aj vakcíny proti chrípke má nakupovať Komisia," vysvetlil Jurzyca.



Za predbežnú dohodu o rozšírení právomocí EMA sa vyslovilo 655 poslancov EP, 31 bolo proti a ôsmi sa zdržali hlasovania. Nariadenie ešte musí formálne odobriť Rada ministrov EÚ. Následne bude podpísané a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť by malo nadobudnúť 1. marca 2022.



Ako však hovorí Jurzyca, tejto iniciatíve "nepredchádzala analýza hodnoty za peniaze, posúdenie vplyvov a ani vyhodnotenie najlepších praktík v členských štátoch. Hrozí preto, že narastie len byrokracia a pozitívny výsledok sa nedostaví žiaden. Návrh som preto nepodporil."



Budúcnosť zdravotníctva v EÚ je témou aj na Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE), v rámci ktorej sa stretávajú panely náhodne vybraných občanov členských krajín.



Tretí občiansky panel po svojom ostatnom stretnutí medzi svoje odporúčania zahrnul aj rozšírenie kompetencií EMA s cieľom zabezpečiť rovnakú kvalitu zdravotnej starostlivosti a primerané náklady v rámci celej EÚ. Občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.