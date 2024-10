Justícia vo Francúzsku zhabala vily dvoch ruských oligarchov

Paríž 14. októbra (TASR) - Francúzske súdy v rámci vyšetrovania podozrení z prania špinavých peňazí zaistili majetok v hodnote viac ako 70 miliónov eur, ktorý patrí dvom podnikateľom ruského pôvodu. Podľa agentúry AFP o tom v pondelok informovali zdroje blízke tomuto prípadu.



Podľa francúzskeho denníka Le Monde sa kauza týka najmenej troch víl na Azúrovom pobreží na juhu Francúzska, pričom otázny je najmä spôsob ich nadobudnutia s využitím úverov poskytnutých súkromnými spoločnosťami so sídlom na Cypre alebo Britských Panenských ostrovoch.



Le Monde informoval, že v danom prípade figurujú dvaja ruskí oligarchovia podozriví z údajného prania špinavých peňazí v organizovanom gangu - Ruslan Goriuchin a Michail Opengejm, ktorí sú súčasne aj držiteľmi cyperských pasov.



Obidvaja v Rusku pôsobili v sektore energetiky. Goriuchin sa na sociálnych sieťach prezentuje aj ako expert na investície do luxusných nehnuteľností na Azúrovom pobreží a v Monaku a je považovaný za niekdajšieho asistenta Arkadija Rotenberga, priateľa ruského prezidenta Vladimira Putina. Opengajmovo meno sa objavuje v databáze subjektov, ktoré využívajú daňové raje, známej ako Panama Papers.



Le Monde s odvolaním sa na svoje zdroje dodal, že justičné úrady zhabali vidiecky dom s bazénom na 22,5-hektárovom pozemku lemovanom cyprusmi a olivovníkmi vo štvrti Chemin de la Rourée v meste Grasse. Zaistená bola aj vila v bohatej štvrti Boulouris mesta Saint-Raphaël - ide o objekt pri mori s vlastným prístavom. Poslednou zhabanou nehnuteľnosťou je vila v mestečku Grimaud zakúpená v lete 2014.



Agentúra AFP dodala, že solventní Rusi veľmi radi investujú do nehnuteľností v Paríži, na francúzskom pobreží Stredozemného mora i v luxusných lyžiarskych strediskách, kde následne s obľubou trávili a trávia svoj voľný čas.



Od invázie ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 Francúzsko už zmrazilo majetok vo vlastníctve Ruska alebo jeho občanov v hodnote miliárd eur vrátane luxusných jácht, lyžiarskych chát a nehnuteľností.