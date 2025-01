Júsufzajová vyzvala moslimských vodcov, aby nelegitimizovali Taliban

Islamabád 12. januára 2025 (TASR) - Nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová v nedeľu vyzvala moslimských lídrov, aby "ukázali skutočné vodcovstvo" tým, že budú proti obmedzovaniu vzdelávania žien a dievčat Talibanom v Afganistane. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Nelegitimujte ich," povedala o afganskom Talibane na summite o vzdelávaní dievčat v moslimských krajinách, ktorý organizuje Pakistan. "Ako moslimskí vodcovia, teraz je čas zvýšiť svoj hlas, použiť svoju silu. Môžete ukázať skutočné vodcovstvo," dodala.



Júsufzajová bude tiež naďalej upozorňovať na porušovanie medzinárodného práva a ľudských práv v Pásme Gazy.



"V Gaze Izrael zdecimoval celý vzdelávací systém," povedala v príhovore. "Zbombardovali všetky univerzity, zničili viac ako 90 percent škôl a bez rozdielu útočili na civilistov ukrývajúcich sa v školských budovách. Budem naďalej upozorňovať na porušovanie medzinárodného práva a ľudských práv Izraelom," zdôraznila.



"Palestínske deti prišli o život a budúcnosť. Palestínske dievča nemôže mať budúcnosť, akú si zaslúži, ak jej školu zbombardujú a zabijú jej rodinu," vyhlásila.



Globálny summit o vzdelávaní dievčat v moslimských krajinách zorganizoval Pakistan v spolupráci so Svetovou moslimskou ligou (MWL). Zúčastňujú sa na ňom zástupcovia z desiatok krajín s výnimkou Afganistanu.



Júsufzajovú sa v roku 2012 ako 15-ročnú pokúsil zavraždiť člen pakistanskej odnože Talibanu, keď sa autobusom vracala zo školy v odľahlom údolí Svát a postrelil ju do hlavy. S ťažkým poranením krku a lebky ju neskôr letecky previezli do Británie, kde podstúpila niekoľko náročných zákrokov, vrátane plastickej operácie tváre. Stala sa vo veku 17 rokov najmladšou držiteľkou Nobelovej ceny.