< sekcia Zahraničie
Južná Afrika kritizuje USA za uprednostňovanie belošských utečencov
Afrikáncom ako potomkom prvých európskych osadníkov ponúkol Trump v máji utečenecký štatút. Do USA následne priviezli skupinu približne 50 osôb prenajatým lietadlom.
Autor TASR
Pretória 31. októbra (TASR) - Juhoafrická republika v piatok kritizovala rozhodnutie USA uprednostňovať Juhoafričanov bielej pleti pri prijímaní utečencov do krajiny. Opatrenia sa podľa Pretórie zakladajú na „široko spochybnených“ tvrdeniach o ich prenasledovaní v JAR. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vo štvrtok oznámila zníženie ročnej kvóty na prijímanie utečencov na historicky najnižší počet 7500 osôb s tým, že prednosť dostanú belošskí Afrikánci z Južnej Afriky a „ďalšie obete nezákonnej a nespravodlivej diskriminácie vo svojich domovských krajinách".
Niekoľkomesačný spor medzi Pretóriou a Washingtonom vznikol na základe tvrdení USA, podľa ktorých menšinovú belošskú populáciu od ukončenia politiky apartheidu údajne prenasleduje juhoafrická vláda. Pretória odmieta aj tvrdenia o „genocíde belochov“.
„Dôraz Washingtonu na belošských Juhoafričanov sa zakladá na fakticky nesprávnom predpoklade,“ uviedlo vo svojom vyhlásení juhoafrické ministerstvo zahraničných vecí.
„Tvrdenie o ‚genocíde belochov‘ v Juhoafrickej republike je široko spochybnené a nezakladá sa na dôveryhodných dôkazoch,“ dodáva ministerstvo.
Afrikáncom ako potomkom prvých európskych osadníkov ponúkol Trump v máji utečenecký štatút. Do USA následne priviezli skupinu približne 50 osôb prenajatým lietadlom. Ďalšie skupiny prichádzali komerčnými letmi, nie je však známe, koľkí ponuku prijali. Podľa ministerstva išlo o „obmedzený počet osôb“, neuviedlo však presnejšie číslo.
Vo vyhlásení sa ministerstvo odvolalo aj na otvorený list desiatok členov afrikánskej komunity, ktorí odmietli „naratív vykresľujúci Afrikáncov ako obete rasového prenasledovania“.
V dôsledku zhoršovania vzťahov medzi oboma krajinami Washington v marci vyhostil juhoafrického veľvyslanca a v auguste uvalil 30-percentné clo na juhoafrický tovar. Táto sadzba je v subsaharskej Afrike najvyššia. Juhoafrická republika sa snaží vyjednať výhodnejšiu dohodu, aby sa jej stagnujúca ekonomika vyhla pri 33-percentnej miere nezamestnanosti masívnemu prepúšťaniu.
Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vo štvrtok oznámila zníženie ročnej kvóty na prijímanie utečencov na historicky najnižší počet 7500 osôb s tým, že prednosť dostanú belošskí Afrikánci z Južnej Afriky a „ďalšie obete nezákonnej a nespravodlivej diskriminácie vo svojich domovských krajinách".
Niekoľkomesačný spor medzi Pretóriou a Washingtonom vznikol na základe tvrdení USA, podľa ktorých menšinovú belošskú populáciu od ukončenia politiky apartheidu údajne prenasleduje juhoafrická vláda. Pretória odmieta aj tvrdenia o „genocíde belochov“.
„Dôraz Washingtonu na belošských Juhoafričanov sa zakladá na fakticky nesprávnom predpoklade,“ uviedlo vo svojom vyhlásení juhoafrické ministerstvo zahraničných vecí.
„Tvrdenie o ‚genocíde belochov‘ v Juhoafrickej republike je široko spochybnené a nezakladá sa na dôveryhodných dôkazoch,“ dodáva ministerstvo.
Afrikáncom ako potomkom prvých európskych osadníkov ponúkol Trump v máji utečenecký štatút. Do USA následne priviezli skupinu približne 50 osôb prenajatým lietadlom. Ďalšie skupiny prichádzali komerčnými letmi, nie je však známe, koľkí ponuku prijali. Podľa ministerstva išlo o „obmedzený počet osôb“, neuviedlo však presnejšie číslo.
Vo vyhlásení sa ministerstvo odvolalo aj na otvorený list desiatok členov afrikánskej komunity, ktorí odmietli „naratív vykresľujúci Afrikáncov ako obete rasového prenasledovania“.
V dôsledku zhoršovania vzťahov medzi oboma krajinami Washington v marci vyhostil juhoafrického veľvyslanca a v auguste uvalil 30-percentné clo na juhoafrický tovar. Táto sadzba je v subsaharskej Afrike najvyššia. Juhoafrická republika sa snaží vyjednať výhodnejšiu dohodu, aby sa jej stagnujúca ekonomika vyhla pri 33-percentnej miere nezamestnanosti masívnemu prepúšťaniu.