Južná Afrika vyšetruje údajné napadnutie na antarktickej základni

Johannesburg 19. marca (TASR) - Podľa stredajšieho vyjadrenia juhoafrického ministerstva životného prostredia sa údajné napadnutie jedného člena posádky na antarktickej základni Sanae IV vyšetruje a "je pod kontrolou". V uplynulých dňoch médiá informovali, že v malom výskumnom tíme na seba členovia fyzicky útočili a kolegom sa vyhrážali zabitím. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The New York Times.



Minister životného prostredia Dion George je podľa agentúry AFP v blízkom kontakte so zamestnancami základne a tvrdí, že situácia je "pokojná a všetko je pod kontrolou".



"Zvažujem dostupné možnosti. Naši psychológovia a iní experti sú v priamom a neustálom kontakte s výskumným tímom," dodal George.



Ako prvý priniesol správu o incidente na základni juhoafrický týždenník The Sunday Times. Podľa svojich informácií jeden z členov tímu nahlásil druhého, ktorý "fyzicky napadol" jedného z kolegov "vyhrážal sa mu zabitím".



Ministerstvo uviedlo, že vyšetruje možné fyzické napadnutie a sexuálne obťažovanie, ale informácie o znásilnení vylúčilo. Úrady tvrdia, že skupina výskumníkov sa nebude musieť vrátiť.



Deväťčlenný výskumný tím vyplával z Kapského Mesta na Antarktídu 1. februára na približne 13-mesačnú misiu.