Južná Austrália zavádza prísny šesťdňový lockdown

Sydney 18. novembra (TASR) - V štáte Južná Austrália zaznamenali po niekoľkých mesiacoch bez komunitného prenosu ochorenia COVID-19 nové ohnisko nákazy, v súvislosti s ktorou štát zavádza prísny šesťdňový lockdown, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na stredajšie vyjadrenie juhoaustrálskeho premiéra Stevena Marshalla.



"Zavedieme niekoľko rozsiahlych opatrení, ktoré značne obmedzia pohyb tejto komunity, a to v záujme zastavenia šírenia a vykynoženia vírusu," dodal Marshall.



Štát s približne 1,7 miliónmi obyvateľov v stredu zaznamenal dva nové prípady ochorenia COVID-19, čím sa celkový počet najnovšie potvrdených prípadov zvýšil na 22. Sú spojené s oblasťou ležiacou na sever od hlavného mesta Južnej Austrálie Adelaide.



Od polnoci budú v štáte zatvorené bary, kaviarne, univerzity a stravné zariadenia vrátane tých, ktoré ponúkajú "jedlo so sebou".



Obyvatelia nebudú mať dovolené vychádzať z domu za účelom fyzickej aktivity a do potravín môže ísť v rámci dňa len jeden člen domácnosti. Premiér zároveň ľudí vyzval, aby sa neuchyľovali k panike a vykupovaniu potravín. Policajné zložky budú v tomto čase v pohotovostnom režime.



Školy a škôlky budú otvorené len pre hlavných zamestnancov. Cestovanie do iných regiónov, svadby a pohreby budú zakázané. Povinné bude nosenie rúšok v exteriéri.



V Austrálii celkovo zaznamenali 27.777 prípadov ochorenia COVID-19, pričom na štát Južná Austrália pripadá od začiatku pandémie 551 prípadov. V súvislosti s ochorením v Austrálii celkovo zomrelo 907 ľudí, z toho štyri úmrtia zaznamenali v Južnej Austrálii.