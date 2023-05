Južná Kórea a Austrália posilnia obrannú spoluprácu

Soul 30. mája (TASR) - Južná Kórea a Austrália sa v utorok dohodli na posilnení obrannej spolupráce, oznámilo juhokórejske ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Juhokórejský minister obrany I Čong-sup sa stretol s austrálskym náprotivkom Richardom Marlesom na okraji summitu Južnej Kórey a tichomorských krajín v Soule.



I Čong-sup vyjadril ochotu zapojiť sa do vojenských cvičení Indo-Pacific Endeavour, do ktorých sa zapája pod vedením Austrálie viacero krajín. Okrem toho sa chce Soul zapojiť aj do operácie austrálskej armády zameranej na odstraňovanie podvodným mín v Tichom oceáne.



Obe krajiny sa dohodli aj na pracovných stretnutiach s cieľom oživiť memorandum z roku 2011 zamerané na posilnenie spolupráce v oblasti obranného priemyslu.



Marles sa tiež stretol s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom, s ktorým hovoril o spoločných snahách rozšíriť spoluprácu s tichomorskými krajinami.