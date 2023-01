Južná Kórea a Japonsko chcú vyriešiť otázku nútených vojnových prác

Soul 12. januára (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok vyhlásila, že zvažuje odškodnenie obetí nútených vojnových prác v rokoch 1910 až 1945 bez priamej účasti japonských spoločností. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Oznámenie prichádza v čase, keď sa Soul usiluje o užšie vzťahy s Tokiom so zámerom čeliť severokórejskej agresii.



Južná Kórea a Japonsko sú kľúčovými regionálnymi spojencami Spojených štátov, ale ich vzťahy dlhodobo komplikuje brutálna koloniálna nadvláda Tokia na Kórejskom polostrove v rokoch 1910-1945.



Podľa údajov Soulu počas 35-ročnej okupácie Japonsko na nútené práce zneužívalo približne 780.000 Kórejčanov, pričom do tohto počtu nie sú zahrnuté ženy prinútené k sexuálnemu otroctvu.



Vysoký úradník juhokórejského ministerstva zahraničných vecí na štvrtkovom verejnom vypočutí uviedol, že obete by mohli "dostať odškodnenie prostredníctvom tretej strany".



Podľa miestnych médií by odškodňovací fond mohol využívať dary od juhokórejských spoločností, ktoré profitovali z japonského reparačného balíka.



Proti tejto myšlienke však ostro protestujú skupiny obetí. Požadujú finančné odškodnenie a ospravedlnenie priamo od japonských spoločností, ktoré profitovali z ich nútenej práce.



V roku 2018 tiež uspeli v súdnych sporoch, keď Najvyšší súd v Soule nariadil niektorým japonským spoločnostiam zaplatiť odškodné za nútené vojnové práce.



Verejné vypočutie môže skomplikovať úsilie konzervatívnej vlády juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola, ktorý sa snaží posilniť vzťahy s Tokiom a obmedziť tak narastajúcu bezpečnostnú hrozbu zo strany Severnej Kórey.



Tokio trvá na tom, že zmluva z roku 1965, na základe ktorej sa obnovili vzájomné diplomatické vzťahy a dohodol sa reparačný balík v hodnote 800 miliónov dolárov vo forme grantov a lacných pôžičiek, vyriešila všetky juhokórejské nároky.