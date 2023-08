Južná Kórea a Japonsko ukončili diskusie o vypúšťaní vody z Fukušimy

Soul 17. augusta (TASR) — Južná Kórea a Japonsko ukončili tretie kolo rokovaní, ktorých predmetom sú obavy Soulu z plánu japonskej vlády na vypustenie upravenej rádioaktívnej vody z jadrovej elektrárne Fukušima do oceánu. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Jonhap.



Rokovania medzi Tokiom a Soulom sa začali po tom, ako juhokórejský prezident Jun Sok-jol požiadal japonského premiéra Fumia Kišidu, aby do monitorovania vypúšťania vody z fukušimskej elektrárne zapojil aj juhokórejských expertov.



Počas ich spoločného stretnutia, ktoré sa konalo v júli v rámci summite NATO v Litve, Jun Sok-jol tiež požiadal, aby sa vypúšťanie okamžite zastavilo, ak koncentrácia rádioaktívneho materiálu vo vode prekročí štandardné hodnoty. Juhokórejský prezident apeloval na Japonsko, aby v takom prípade informovalo Južnú Kóreu okamžite.



Kontaminovaná voda je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach. Voda je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu sa zriedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Celý proces vypúšťania má trvať desiatky rokov.



Tento zámer však napriek schváleniu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) naďalej vyvoláva kritiku nielen v Japonsku, ale i v susedných krajinách. V Južnej Kórei sa koncom minulého týždňa opäť konala demonštrácia aktivistov, ktorí sú proti vypúšťaniu odpadových vôd z Fukušimy.



Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň poškodenú v dôsledku silného zemetrasenia v marca 2011 prevádzkuje, a vlády v Soule tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či cunami.



Presný dátum, kedy sa začne vypúšťať kontaminovaná voda do oceánu, zatiaľ nebol oznámený. Vedenie TEPCO verí, že sa tak stane ešte toto leto.



Americký prezident Joe Biden sa v piatok stretne s japonským premiérom Fumiom Kišidom a juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom na trojstrannom summite. Hovoriť by mali aj o vypúšťaní kontaminovanej vody.



"Fukušimská" voda sa upravuje pomocou filtračného systému ALPS (Advanced Liquid Processing System) vyvinutého spoločnosťou Toshiba, ktorý z nej odstraňuje 62 rôznych rádionuklidov, zostáva iba trícium. Žiarenie emitované tríciom je totiž veľmi slabé — dá sa zablokovať jediným listom papiera —– a nehromadí sa v ľudskom tele.



Juniši Macumoto, riaditeľ spoločnosti TEPCO zodpovedný za narábanie s upravenou vodou, sa na júlovej tlačovej konferencii zaviazal vykonať odbery vzoriek a analýzu vody, aby sa zabezpečilo, že jej vypúšťanie bude vykonané v súlade s normami MAAE.