Južná Kórea a Kuba po 65 rokoch nadviazali diplomatické vzťahy

Soul 15. februára (TASR) - Južná Kórea v stredu nadviazala diplomatické vzťahy s Kubou, oznámila juhokórejská misia pri OSN. Prekvapivý krok môže znamenať problém pre Severnú Kóreu, ktorá mala doteraz veľmi dobré vzťahy s touto latinskoamerickou krajinou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Jonhap.



Zástupcovia oboch krajín pri OSN si v New Yorku vymenili diplomatické nóty, ktoré znamenajú nadviazanie oficiálnych vzťahov. Kuba je v poradí už 193. krajinou, s ktorou Južná Kórea nadviazala diplomatické vzťahy.



Toto oznámenie predstavuje vyvrcholenie vytrvalého úsilia Soulu o vybudovanie oficiálnych vzťahov s Kubou a rozšírenie svojho diplomatického zázemia v Strednej a Južnej Amerike. Kuba oficiálne uznala Južnú Kóreu v roku 1949, vzájomné vzťahy sa fakticky prerušili v roku 1959 po úspešnej revolúcii komunistického vodcu Fidela Castra. V roku 1960 Kuba a Severná Kórea nadviazali diplomatické vzťahy a udržiavajú úzke väzby.



Podľa pozorovateľov by oficiálne vzťahy medzi Soulom a Havanou mohli prehĺbiť diplomatickú izoláciu Pchjongjangu a zvýšiť medzinárodný tlak na nepoddajný severokórejský režim.



V súčasnosti sa mimoriadne zvýšilo napätie medzi oboma Kóreami, pričom severokórejský vodca Kim Čong-un nedávno označil Južnú Kóreu za svojho "primárneho" nepriateľa, pričom zdvojnásobil skúšky zbraní.



Zdá sa, že nadviazanie vzťahov s Južnou Kóreou je výsledkom súhry úsilia Havany o hlbšiu hospodársku a kultúrnu výmenu so štvrtou najväčšou ázijskou ekonomikou a snahou Soulu o rozšírenie svojho globálneho profilu, tvrdia pozorovatelia.



"Naša vláda bude v budúcnosti aktívne spolupracovať s kubánskou vládou na následných krokoch vrátane vzájomného zriadenia diplomatických misií," uviedlo vo vyhlásení juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí.