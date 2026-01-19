< sekcia Zahraničie
Južná Kórea a Taliansko rozšíria spoluprácu v obrane
Týmto krokom sa počas bilaterálneho summitu v Soule rozhodli bojovať proti „globálnym výzvam“.
Autor TASR
Soul 19. januára (TASR) - Južná Kórea a Taliansko sa v pondelok dohodli, že rozšíria svoju spoluprácu v oblasti umelej inteligencie, vesmíru a obrany. Týmto krokom sa počas bilaterálneho summitu v Soule rozhodli bojovať proti „globálnym výzvam“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Premiérku Giorgiu Meloniovú počas prvej návštevy talianskeho lídra v krajine za uplynulých takmer dvadsať rokov prijal juhokórejský prezident I Če-mjong. Po jej boku oznámil, že „krajiny rozšíria svoje obzory v rámci spolupráce vo vyspelých odvetviach ako sú umelá inteligencia, vesmír či letectvo“.
„Okrem toho budeme pokračovať v doplnkovej spolupráci v obrannom priemysle na základe silných stránok oboch krajín,“ ozrejmil I Če-mjong. Južná Kórea sa v posledných rokoch stala významným vývozcom zbraní do krajín strednej a východnej Európy pre pretrvávajúcu ruskú vojnu na Ukrajine.
„Vojna na Ukrajine predstavuje naozaj vážne riziko pre európsku bezpečnosť, a to v každom ohľade,“ zdôraznila Meloniová. „Z tohto dôvodu budeme pokračovať v snahe naďalej hľadať nové formy spolupráce na globálnej úrovni,“ dodala. Soul označila za „jedného z najdôležitejších partnerov skupiny štátov G7“.
Juhokórejská hlava štátu prisľúbila užšiu spoluprácu v snahe „prispieť k svetovému mieru“ a „ochrane univerzálnych hodnôt mieru a rozšíreniu tohto úsilia... do sveta“.
Južná Kórea je v bojovej pohotovosti od konca kórejskej vojny. Po dohode o prímerí so Severnou Kóreou v roku 1953 si vybudovala silný obranný priemysel a exportuje zbrane do zahraničia s výnimkou krajín, v ktorých prebieha vojna.
