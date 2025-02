Južná Kórea a USA sa zhodli na potrebe denuklearizácie Severnej Kórey

Soul 12. februára (TASR) - Juhokórejský minister zahraničných vecí Čcho Tae-jul v stredu uviedol, že Južná Kórea a Spojené štáty zdieľajú "plný súhlas" s úplnou denuklearizáciou Severnej Kórey (KĽDR). Je podľa neho navyše nepravdepodobné, že by americký prezident Donald Trump oficiálne uznal KĽDR ako štát s jadrovými zbraňami. Informuje o tom TASR podľa stredajšej správy agentúry YNA.



Minister to oznámil počas parlamentného vypočutia po tom, ako Trump nedávno označil Severnú Kóreu za "jadrovú mocnosť". Tento pojem americkí predstavitelia odmietajú používať, pretože by mohol byť vnímaný ako oficiálne uznanie vlastníctva jadrových zbraní KĽDR.



Čcho odpovedal "áno" na otázku jedného z poslancov, či verí v rozdiel medzi použitím pojmu a skutočným úradným uznaním. Podľa ministra je "ťažké predpovedať", či z dôvodu ďalšieho rozvoja jadrového arzenálu Severnej Kórey raz aj tak budú musieť Spojené štáty KĽDR uznať ako jadrový štát.



Čcho Tae-jul uviedol, že pre Spojené štáty bude pravdepodobne "červenou čiarou" pokiaľ Severná Kórea vyvinie medzikontinentálnu balistickú raketu, ktorá by dokázala jadrovou hlavicou zasiahnuť územie USA.