Južná Kórea a USA sledujú KĽDR pre jej plán vypustiť špionážny satelit

Soul 30. mája (TASR) - Juhokórejské a americké tajné služby pozorne sledujú Severnú Kóreu pre aktivity súvisiace s plánovaným vypustením vojenského špionážneho satelitu. Pchjongjang ho ohlásil na jún. TASR informuje podľa agentúry Jonhap.



"Tajné služby Južnej Kórey a Spojených štátov v tesnej spolupráci pozorne sledujú súvisiace pohyby," povedal hovorca spojeného vrchného veliteľstva v Soule Han Sung-keun. "Pozorujeme a sledujeme rôzne provokácie, vrátane tvrdenia Severnej Kórey o takzvanom vypustení satelitu," dodal.



Otázku o schopnostiach satelitu a prípadnom zostrelení jeho rakety Han odmietol komentovať.



Oficiálna tlačová agentúra Severnej Kórey KCNA v utorok vydala vyhlásenie Ri Pjong-čchola, podpredsedu ústrednej vojenskej komisie vládnucej Kórejskej strany Práce. Podľa neho je výzvedná satelitná činnosť pre Severnú Kóreu "nevyhnutným krokom" na posilnenie sebaobrany proti "nebezpečným" vojenským cvičeniam nepriateľov.



Severná Kórea už informovala Japonsko, že medzi 31. májom a 11. júnom plánuje vypustiť do vesmíru satelit. V tomto období bude zriadená námorná zóna, do ktorej by nemali vstupovať plavidlá. O zámere vypustiť satelit informovala KĽDR aj Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO).



Analytici tvrdia, že vojenská družica je súčasťou úsilia Severnej Kórey, vybavenej jadrovými zbraňami, zlepšiť technológiu sledovania vrátane bezpilotných lietadiel. Cieľom je zlepšiť schopnosť KĽDR zasiahnuť ciele v prípade konfliktu.



Severná Kórea v posledných mesiacoch vykonala sériu skúšok rakiet a ďalších zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej strely na tuhé palivo.