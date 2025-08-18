< sekcia Zahraničie
Južná Kórea a USA začali každoročné vojenské cvičenia
Na 11-dňových cvičeniach, ktoré Soul a Washington označujú za obranné, sa zúčastní 21.000 vojakov vrátane 18.000 Juhokórejčanov.
Autor TASR
Soul/Washington 18. augusta (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea začali v pondelok svoje každoročné kombinované vojenské cvičenie s názvom Ulchi Freedom Shield. Cieľom je lepšie čeliť hrozbám zo strany Severnej Kórey a jej jadrových zbraní. Pchjongjang minulý týždeň varoval, že tieto cvičenia prehĺbia napätie v regióne, a vyhlásil, že bude reagovať na „akúkoľvek provokáciu“ voči svojmu územiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Na 11-dňových cvičeniach, ktoré Soul a Washington označujú za obranné, sa zúčastní 21.000 vojakov vrátane 18.000 Juhokórejčanov. Zahŕňať budú počítačovo simulované operácie, ako aj poľný výcvik.
„Teraz je potrebná odvaha postupne podniknúť kroky smerom k zmierneniu napätia, založené na pevne udržiavanom stave neochvejnej bezpečnostnej pripravenosti,“ povedal v pondelok juhokórejský prezident I Če-mjong.
Podľa AP by mohli cvičenia vyvolať reakciu zo strany Severnej Kórey. Napätie na Kórejskom polostrove zostáva vysoké po tom, ako KĽDR odmietla piatkovú výzvu Soulu na obnovenie diplomatických vzťahov medzi krajinami, ako aj vojenskej dohody z roku 2018. AP dodáva, že vzťahy sa v posledných rokoch ešte zhoršili pre urýchlenie zbrojného programu Pchjongjangu a pre jeho spoluprácu s Moskvou po ruskej invázii na Ukrajinu.
Podľa agentúry Reuters mala dohoda z roku 2018 za cieľ zmierniť napätie a pozastaviť vojenské aktivity pozdĺž spoločnej hranice oboch Kóreí. Pchjongjang neskôr dohodu v podstate zrušil a vyhlásil, že obnoví všetky vojenské opatrenia po tom, ako Soul v roku 2024 pozastavil časť dohody v dôsledku eskalácie napätia.
Soul a Washington odložili polovicu z pôvodne plánovaných 44 poľných výcvikových programov cvičenia Ulchi Freedom Shield na september. Americkí vojenskí predstavitelia však popreli dohady juhokórejských médií, že tento krok mal vytvoriť priestor pre nadviazanie diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou. Ako dôvod uviedli obavy z horúčav a škody spôsobené povodňami na niektorých výcvikových poliach.
AP pripomína, že cvičenia sa konajú počas príprav na summit I Če-mjonga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa uskutoční 25. augusta vo Washingtone. Šéf Bieleho domu vyvolal v Soule obavy, že by mohol narušiť desaťročia trvajúce spojenectvo tým, že bude požadovať vyššie platby za prítomnosť amerických vojsk v Južnej Kórei a prípadne aj zníži ich počty, keďže Washington sa viac zameriava na Čínu.
Na 11-dňových cvičeniach, ktoré Soul a Washington označujú za obranné, sa zúčastní 21.000 vojakov vrátane 18.000 Juhokórejčanov. Zahŕňať budú počítačovo simulované operácie, ako aj poľný výcvik.
„Teraz je potrebná odvaha postupne podniknúť kroky smerom k zmierneniu napätia, založené na pevne udržiavanom stave neochvejnej bezpečnostnej pripravenosti,“ povedal v pondelok juhokórejský prezident I Če-mjong.
Podľa AP by mohli cvičenia vyvolať reakciu zo strany Severnej Kórey. Napätie na Kórejskom polostrove zostáva vysoké po tom, ako KĽDR odmietla piatkovú výzvu Soulu na obnovenie diplomatických vzťahov medzi krajinami, ako aj vojenskej dohody z roku 2018. AP dodáva, že vzťahy sa v posledných rokoch ešte zhoršili pre urýchlenie zbrojného programu Pchjongjangu a pre jeho spoluprácu s Moskvou po ruskej invázii na Ukrajinu.
Podľa agentúry Reuters mala dohoda z roku 2018 za cieľ zmierniť napätie a pozastaviť vojenské aktivity pozdĺž spoločnej hranice oboch Kóreí. Pchjongjang neskôr dohodu v podstate zrušil a vyhlásil, že obnoví všetky vojenské opatrenia po tom, ako Soul v roku 2024 pozastavil časť dohody v dôsledku eskalácie napätia.
Soul a Washington odložili polovicu z pôvodne plánovaných 44 poľných výcvikových programov cvičenia Ulchi Freedom Shield na september. Americkí vojenskí predstavitelia však popreli dohady juhokórejských médií, že tento krok mal vytvoriť priestor pre nadviazanie diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou. Ako dôvod uviedli obavy z horúčav a škody spôsobené povodňami na niektorých výcvikových poliach.
AP pripomína, že cvičenia sa konajú počas príprav na summit I Če-mjonga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa uskutoční 25. augusta vo Washingtone. Šéf Bieleho domu vyvolal v Soule obavy, že by mohol narušiť desaťročia trvajúce spojenectvo tým, že bude požadovať vyššie platby za prítomnosť amerických vojsk v Južnej Kórei a prípadne aj zníži ich počty, keďže Washington sa viac zameriava na Čínu.