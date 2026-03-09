< sekcia Zahraničie
Južná Kórea a USA začali svoje každoročné vojenské cvičenia
Juhokórejský generálny štáb oznámil, že na cvičeniach, ktoré potrvajú do 19. marca, sa zúčastní približne 18.000 juhokórejských vojakov.
Autor TASR
Soul 9. marca (TASR) - Južná Kórea a USA v pondelok začali svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia s názvom Freedom Shield. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap, ktorú citovali svetové agentúry vrátane AP a DPA, uvádza TASR.
Juhokórejský generálny štáb oznámil, že na cvičeniach, ktoré potrvajú do 19. marca, sa zúčastní približne 18.000 juhokórejských vojakov. Americké ozbrojené sily v Kórei počet svojich vojakov nepotvrdili. Cieľom týchto cvičení je posilniť spoločnú obranyschopnosť Washingtonu a Soulu.
Spojenci budú trénovať v komplexných scenároch vrátane kombinovaného cvičenia vzdušného útoku so živou paľbou, prekonávania vodných prekážok a spoločného cvičenia zdravotnej evakuácie.
Severná Kórea opakovane odsúdila tieto cvičenia ako prípravu na inváziu proti nej. Na deviatom zjazde vládnucej Kórejskej strany práce koncom februára severokórejský vodca Kim Čong-un povedal, že nemôže vylúčiť „úplný rozpad“ Južnej Kórey, ak bude vykonávať „škodlivé činy“.
Spoločné cvičenie tiež prichádza uprostred špekulácií, že Washington presúva časť svojich síl z Južnej Kórey, aby podporil svoje jednotky v boji proti Iránu. Americké ozbrojené sily v Kórei minulý týždeň uviedli, že z bezpečnostných dôvodov nebudú komentovať konkrétne presuny vojenských prostriedkov. Juhokórejskí predstavitelia tiež odmietli komentovať správy o tom, že niektoré americké protilietadlové systémy Patriot a iné vybavenie sa presúvajú na Blízky východ.
Juhokórejský generálny štáb oznámil, že na cvičeniach, ktoré potrvajú do 19. marca, sa zúčastní približne 18.000 juhokórejských vojakov. Americké ozbrojené sily v Kórei počet svojich vojakov nepotvrdili. Cieľom týchto cvičení je posilniť spoločnú obranyschopnosť Washingtonu a Soulu.
Spojenci budú trénovať v komplexných scenároch vrátane kombinovaného cvičenia vzdušného útoku so živou paľbou, prekonávania vodných prekážok a spoločného cvičenia zdravotnej evakuácie.
Severná Kórea opakovane odsúdila tieto cvičenia ako prípravu na inváziu proti nej. Na deviatom zjazde vládnucej Kórejskej strany práce koncom februára severokórejský vodca Kim Čong-un povedal, že nemôže vylúčiť „úplný rozpad“ Južnej Kórey, ak bude vykonávať „škodlivé činy“.
Spoločné cvičenie tiež prichádza uprostred špekulácií, že Washington presúva časť svojich síl z Južnej Kórey, aby podporil svoje jednotky v boji proti Iránu. Americké ozbrojené sily v Kórei minulý týždeň uviedli, že z bezpečnostných dôvodov nebudú komentovať konkrétne presuny vojenských prostriedkov. Juhokórejskí predstavitelia tiež odmietli komentovať správy o tom, že niektoré americké protilietadlové systémy Patriot a iné vybavenie sa presúvajú na Blízky východ.