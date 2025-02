Južná Kórea a USA zorganizovali letecké cvičenia, chcú odstrašiť KĽDR

Soul 20. februára (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty sa vo štvrtok zapojili do spoločného leteckého cvičenia s cieľom demonštrácie vojenskej sily voči Severnej Kórei, uviedlo juhokórejské ministerstvo obrany. Na cvičení sa zúčastnil aj jeden bombardér B-1B. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry YNA.



Do prvého spoločného leteckého cvičenia v roku 2025 sa zapojili juhokórejské stíhacie lietadlá F-35A a F-15K a americké F-16.



"Cvičenie sa uskutočnilo s cieľom ukázať schopnosti odstrašenia USA proti jadrovým a raketovým hrozbám zo strany Severnej Kórey a posilniť interoperabilitu kombinovaných síl Južnej Kórey a USA," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



"Spojenci sa budú snažiť posilniť spoluprácu neustálym organizovaním spoločných cvičení s cieľom odstrašiť severokórejské hrozby," priblížilo vyhlásenie.



Štvrtkové cvičenie bolo prvé od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Pár dni pred jeho inauguráciou Spojené štáty organizovali trilaterálne cvičenia s Južnou Kóreou a Japonskom, do ktorých sa zapojili aj dva bombardéry B-1B a japonské stíhacie lietadlá F-2.



KĽDR vtedy odsúdila spoločné cvičenia a pohrozila trojici krajín, že začne uplatňovať svoje právo na sebaobranu.