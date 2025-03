Južná Kórea absolvovala s USA vojenské cvičenie pri hraniciach s KĽDR

Prečítajte si aj: Juhokórejská stíhačka zhodila bomby inde ako mala, hlásia zranených

Soul 6. marca (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty absolvovali vo štvrtok spoločné vojenské cvičenie s ostrou streľbou v blízkosti hraníc Južnej so Severnou Kóreou. Podľa predstaviteľov juhokórejskej armády išlo o demonštráciu palebnej sily pred každoročnými rozsiahlymi manévrami Soulu s USA, ktoré sa začnú už na budúci pondelok, informuje TASR podľa agentúry Jonhap.Štvrtkové manévre sa konali na strelnici v meste Pchočchon, ležiacom približne 25 kilometrov južne od hraníc s KĽDR. Podľa juhokórejskej armády sa do nich zapojilo viac ako 160 kusov vojenskej techniky vrátane juhokórejských tankov K2 a samohybných húfnic K55A1 či amerických útočných vrtuľníkov Apache a stíhačiek F-35A.Vojenské drony vykonávali počas cvičenia prieskumné misie proti simulovaným hrozbám a riadili delostreleckú paľbu, po ktorej sa motorizované jednotky i tanky presunuli do cieľových oblastí. Stíhačky pri cvičení vypálili viac ako 30 kusov ostrej munície.Išlo o prvé takéto spoločné manévre od začiatku roka. Konali sa v súvislosti s nadchádzajúcimi rozsiahlymi výročnými jarnými cvičeniami amerických a juhokórejských síl známymi ako Freedom Shield, ktoré budú prebiehať od 10. do 20. marca.Juhokórejská agentúra Jonhap krátko po cvičeniach informovala, že nespresnená munícia dopadla na cestu v blízkosti obytného domu v meste Pchočchon, čo malo za následok sedem ľahko až vážne zranených osôb. Zároveň bol poškodený miestny kostol a šesť ďalších budov. Okolnosti incidentu vyšetrujú príslušné úrady, pričom bezprostredne nebolo zrejmé či súvisí s manévrami.