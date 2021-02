Južná Kórea: Amerika by mala zvážiť flexibilnejší prístup k sankciám

Soul 4. februára (TASR) - Podľa juhokórejského ministra zodpovedného za vzťahy so Severnou Kóreou by Spojené štáty v rámci svojej politiky denuklearizácie mali zvážiť flexibilnejší prístup k sankciám, informovala v stredu agentúra DPA.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken nedávno uviedol, že vláda prezidenta Joe Bidena by mohla v spolupráci so spojencami uvaliť na KĽDR nové sankcie a tak prinútiť Pchjongjang pristúpiť k odzbrojovaniu.



Juhokórejský minister však na tlačovej konferencii v Soule vyhlásil, že Washington by sa mal zamyslieť nad tým, "čo sa podarilo dosiahnuť s predchádzajúcimi represívnymi opatreniami". Ďalšie sankcie "pravdepodobne nie sú riešením", dodal.



Juhokórejský prezident Mun Če-in neskôr dodal, že mal "skvelý rozhovor" s Bidenom a dodal, že "víta návrat Ameriky" uprostred éry čoraz pálčivejších globálnych výziev, medzi ktoré patria pandémia nového koronavírusu, klimatické zmeny a ekonomická polarizácia. "Prezident Biden a ja sme sa zaviazali naďalej rozvíjať juhokórejsko-americkú alianciu, postavenú na zdieľaných hodnotách," napísal Mun Če-in na Twitteri.



"Vždy budeme stáť pri sebe v snahe priniesť mier kórejskému polostrovu a pri prekonávaní globálnych výziev. Sme v tom spolu!" dodal.