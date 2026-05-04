Juhokórejská armáda sa chystala na stanné právo pred jeho vyhlásením
Vyšetrovatelia zistili, že náznaky príprav na vyhlásenie stanného práva sa objavili v rámci veliteľstva vojenskej kontrarozviedky už začiatkom roka 2024.
Autor TASR
Soul 4. mája (TASR) - Jednotka juhokórejskej armády sa pripravovala na vyhlásenie stanného práva už od prvej polovice roka 2024, teda niekoľko mesiacov predtým, ako ho v decembri toho istého roka zaviedol medzičasom odsúdený bývalý prezident Jun Sok-jol. S odvolaním sa na tím špeciálneho prokurátora o tom informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
Vyšetrovatelia zistili, že náznaky príprav na vyhlásenie stanného práva sa objavili v rámci veliteľstva vojenskej kontrarozviedky už začiatkom roka 2024. Túto jednotku obviňujú z účasti na operáciách počas mimoriadneho režimu, akou bol napríklad údajný pokus vyslať vojakov do parlamentu a volebnej komisie.
Tím špeciálneho prokurátora bližšie informácie o konkrétnych prípravách neuviedol. Jeho zistenia však potvrdzujú tvrdenie iného tímu, že Jun Sok-jol sa na vyhlásenie stanného práva chystal už dávno predtým, ako tak napokon učinil 3. decembra 2024. Parlament toto dočasné opatrenie krátko po jeho vyhlásení zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie, čo napokon potvrdil aj ústavný súd.
Vo februári tohto roka prvostupňový súd rozhodol o doživotnom trestne odňatia slobody pre bývalého prezidenta za vyvolanie vzbury svojím dekrétom. Zároveň však konštatoval, že Jun Sok-jol prijal rozhodnutie zaviesť stanné právo len dva dni pred jeho vyhlásením, čím odmietol argumenty, že exprezident začal s plánovaním už v októbri 2023 spolu s bývalým ministrom obrany.
Prokuratúra v tomto prípade žiadala pre Jun Sok-jola trest smrti a proti rozhodnutiu prvostupňového súdu sa odvolala s tvrdením, že jeho vyhlásenie nebolo „spontánnou reakciou“.
Jun bol odsúdený aj na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov vyžadovaných pri zavedení stanného práva. Obvinenie z marenia výkonu právomoci vyšetrovateľov sa týkalo udalostí z januára 2025, keď sa po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a kládol odpor pred zadržaním.
