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Južná Kórea bude naďalej pomáhať Ukrajine napriek diplomatickému sporu

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Hasiči zasahujú pri poškodenom bytovom dome po útoku ruského dronu v Kyjeve na Ukrajine vo štvrtok 12. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Ministerstvo podľa denníka JoongAng Ilbo do rozpočtu na budúci rok zaradilo aj pomoc Ukrajine vo výške približne 100 miliónov dolárov.

Autor TASR
Soul 12. novembra (TASR) - Južná Kórea bude Ukrajinu naďalej podporovať napriek sporu, ktorý vyvolal Kyjev zverejnením informácie o odovzdaní dvoch zajatých severokórejských vojakov Soulu. Vo štvrtok to agentúre AFP povedal predstaviteľ juhokórejského ministerstva zahraničných vecí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Ministerstvo podľa denníka JoongAng Ilbo do rozpočtu na budúci rok zaradilo aj pomoc Ukrajine vo výške približne 100 miliónov dolárov. Z toho 50 miliónov má smerovať do zvereneckého fondu NATO a 20 miliónov na humanitárnu pomoc. Juhokórejský prezident I Če-mjong v júli na summite NATO prisľúbil Ukrajine komplexnú pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov.

O odovzdaní severokórejských zajatcov, ktorí bojovali v radoch ruskej armády, v septembri informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Soul uviedol, že operácia mala zostať utajená, aby boli chránené rodiny vojakov v KĽDR. Žiadal ospravedlnenie a na protest odvolal z Ukrajiny veľvyslanca a časť zamestnancov ambasády.

Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa v stredu v Paríži stretli prvýkrát od vyostrenia vzťahov. Juhokórejský minister Čo Hjon vyjadril nádej, že všetky otvorené otázky sa podarí vyriešiť priateľsky. Jeho ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha na sociálnej sieti X zverejnil, že Kyjev je pripravený rozvíjať dynamické a pragmatické partnerstvo so Soulom založené na spoločných záujmoch a bezpečnostných hrozbách vyplývajúcich zo zapojenia KĽDR do ruskej vojny proti Ukrajine. Vyjadril presvedčenie, že ďalšie kroky povedú k úplnej normalizácii vzťahov oboch krajín.
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