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Južná Kórea bude naďalej pomáhať Ukrajine napriek diplomatickému sporu
Ministerstvo podľa denníka JoongAng Ilbo do rozpočtu na budúci rok zaradilo aj pomoc Ukrajine vo výške približne 100 miliónov dolárov.
Autor TASR
Soul 12. novembra (TASR) - Južná Kórea bude Ukrajinu naďalej podporovať napriek sporu, ktorý vyvolal Kyjev zverejnením informácie o odovzdaní dvoch zajatých severokórejských vojakov Soulu. Vo štvrtok to agentúre AFP povedal predstaviteľ juhokórejského ministerstva zahraničných vecí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo podľa denníka JoongAng Ilbo do rozpočtu na budúci rok zaradilo aj pomoc Ukrajine vo výške približne 100 miliónov dolárov. Z toho 50 miliónov má smerovať do zvereneckého fondu NATO a 20 miliónov na humanitárnu pomoc. Juhokórejský prezident I Če-mjong v júli na summite NATO prisľúbil Ukrajine komplexnú pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov.
O odovzdaní severokórejských zajatcov, ktorí bojovali v radoch ruskej armády, v septembri informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Soul uviedol, že operácia mala zostať utajená, aby boli chránené rodiny vojakov v KĽDR. Žiadal ospravedlnenie a na protest odvolal z Ukrajiny veľvyslanca a časť zamestnancov ambasády.
Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa v stredu v Paríži stretli prvýkrát od vyostrenia vzťahov. Juhokórejský minister Čo Hjon vyjadril nádej, že všetky otvorené otázky sa podarí vyriešiť priateľsky. Jeho ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha na sociálnej sieti X zverejnil, že Kyjev je pripravený rozvíjať dynamické a pragmatické partnerstvo so Soulom založené na spoločných záujmoch a bezpečnostných hrozbách vyplývajúcich zo zapojenia KĽDR do ruskej vojny proti Ukrajine. Vyjadril presvedčenie, že ďalšie kroky povedú k úplnej normalizácii vzťahov oboch krajín.
Ministerstvo podľa denníka JoongAng Ilbo do rozpočtu na budúci rok zaradilo aj pomoc Ukrajine vo výške približne 100 miliónov dolárov. Z toho 50 miliónov má smerovať do zvereneckého fondu NATO a 20 miliónov na humanitárnu pomoc. Juhokórejský prezident I Če-mjong v júli na summite NATO prisľúbil Ukrajine komplexnú pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov.
O odovzdaní severokórejských zajatcov, ktorí bojovali v radoch ruskej armády, v septembri informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Soul uviedol, že operácia mala zostať utajená, aby boli chránené rodiny vojakov v KĽDR. Žiadal ospravedlnenie a na protest odvolal z Ukrajiny veľvyslanca a časť zamestnancov ambasády.
Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa v stredu v Paríži stretli prvýkrát od vyostrenia vzťahov. Juhokórejský minister Čo Hjon vyjadril nádej, že všetky otvorené otázky sa podarí vyriešiť priateľsky. Jeho ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha na sociálnej sieti X zverejnil, že Kyjev je pripravený rozvíjať dynamické a pragmatické partnerstvo so Soulom založené na spoločných záujmoch a bezpečnostných hrozbách vyplývajúcich zo zapojenia KĽDR do ruskej vojny proti Ukrajine. Vyjadril presvedčenie, že ďalšie kroky povedú k úplnej normalizácii vzťahov oboch krajín.