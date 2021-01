Južná Kórea bude od cudzincov vyžadovať negatívne testy na koronavírus

Soul 1. januára (TASR) - Južná Kórea bude od cudzincov vyžadovať negatívny test na nový koronavírus pred príchodom do krajiny. Oznámili to v piatok tamojšie úrady, ktoré posilňujú opatrenia v boji proti pandémii, informovala agentúra Jonhap.



Prichádzajúci cudzinci budú musieť preukázať negatívne výsledky PCR testu urobeného najneskôr 72 hodín pred odchodom do Južnej Kórey. Opatrenie vstúpi do platnosti na juhokórejských letiskách budúci piatok, od 15. januára ho zavedú aj v prístavoch v krajine, oznámil Kórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA).



Úrad v piatok hlásil 1029 nových prípadov nákazy koronavírusom v krajine za posledných 24 hodín, čo je približne na úrovni uplynulých siedmich dní. Celkový počet infikovaných dosiahol 61.769 a počet súvisiacich úmrtí 917, z nich 17 pribudlo za posledný deň.



Južná Kórea od začiatku pandémie dostala prvé dve vlny šírenia koronavírusu pod kontrolu, aktuálna a dosiaľ najsilnejšia "zimná vlna" v krajine však neutícha, keď sa naďalej objavujú ohniská nákazy najmä v husto obývanej metropolitnej oblasti Soulu. Hromadné nákazy hlásili z kostolov, súkromných stretnutí i vo väznici v hlavnom meste.



V Soule v polovici decembra zakázali stretnutia piatich alebo viacerých ľudí. Krajina tiež uzavrela lyžiarske strediská a obľúbené turistické miesta, aby spomalila šírenie vírusu počas vianočného a novoročného obdobia.



V sobotu budú zdravotnícke úrady rozhodovať o tom, či momentálne platné nariadenia sociálneho odstupu ponechajú v platnosti, alebo ich sprísnia.