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Južná Kórea bude prijímať severokórejských zajatcov z Ukrajiny
Začiatkom roka 2025 ukrajinské jednotky zajali dvoch severokórejských vojakov nasadených v ruskej Kurskej oblasti.
Autor TASR
Soul 23. júna (TASR) - Južná Kórea príjme všetkých severokórejských vojnových zajatcov, ktorí na Ukrajine bojovali za Rusko a boli zajatí, ak sa rozhodnú nevrátiť do KĽDR. Uviedlo to v utorok ministerstvo zahraničných vecí v Soule, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a Jonhap.
Južná Kórea je proti repatriáciám severokórejských vojnových zajatcov do Ruska alebo do KĽDR proti ich vôli, uviedla v utorok juhokórejská diplomacia. Jej šéf Čo Hjon bude aj o tejto otázke rokovať so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom na budúci týždeň v Soule.
Začiatkom roka 2025 ukrajinské jednotky zajali dvoch severokórejských vojakov nasadených v ruskej Kurskej oblasti. Obaja vyjadrili záujem odísť do Južnej Kórey.
Soul tvrdí, že severokórejskí vojaci sú ústavne považovaní za juhokórejských štátnych príslušníkov a že prijme všetkých vojnových zajatcov, ktorí chcú odísť do Južnej Kórey. Poskytne im potrebnú ochranu a podporu v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.
Južná Kórea je proti repatriáciám severokórejských vojnových zajatcov do Ruska alebo do KĽDR proti ich vôli, uviedla v utorok juhokórejská diplomacia. Jej šéf Čo Hjon bude aj o tejto otázke rokovať so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom na budúci týždeň v Soule.
Začiatkom roka 2025 ukrajinské jednotky zajali dvoch severokórejských vojakov nasadených v ruskej Kurskej oblasti. Obaja vyjadrili záujem odísť do Južnej Kórey.
Soul tvrdí, že severokórejskí vojaci sú ústavne považovaní za juhokórejských štátnych príslušníkov a že prijme všetkých vojnových zajatcov, ktorí chcú odísť do Južnej Kórey. Poskytne im potrebnú ochranu a podporu v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.