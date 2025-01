Južná Kórea: Budeme pokračovať v tlaku na denuklearizáciu KĽDR

Soul 21. januára (TASR) - Juhokórejská vláda v utorok uviedla, že bude pokračovať v tlaku na denuklearizáciu Severnej Kórey (KĽDR), keďže staronový prezident USA Donald Trump krátko po svojej pondelkovej inaugurácii označil KĽDR za nukleárnu mocnosť. TASR informáciu prevzala z agentúry Jonhap.



Juhokórejské ministerstvo obrany v reakcii na Trumpov výrok uviedlo, že "denuklearizácia nielen Kórejského polostrova, ale aj Severnej Kórey by sa mala neustále presadzovať ako predpoklad trvalého mieru a stability vo svete."



Predstaviteľ juhokórejského ministerstva pre zjednotenie uviedol, že Južná Kórea aj Spojené štáty zastávajú k denuklearizácii KĽDR jednotný postoj a že s novou Trumpovou administratíva vláda v Soule nadviaže blízku spoluprácu.



Jonhap pripomína, že predstavitelia USA v minulosti otvorene KĽDR za nukleárnu mocnosť neoznačovali, pretože by to mohlo byť vnímané ako akceptovanie a legitimizovanie nezákonného severokórejského nukleárneho programu. Za nukleárnu mocnosť KĽDR nedávno označil aj dezignovaný minister obrany USA Pete Hegseth.