Južná Kórea by mohla jadrové ponorky uviesť do prevádzky do 15 rokov
Soul sa k Trumpovým vyjadreniam, ktoré naznačujú, že ponorky budú postavené na území USA, nevyjadril.
Autor TASR
Soul 4. novembra (TASR) - Južná Kórea očakáva, že svoju prvú jadrovú ponorku uvedie do prevádzky do konca 30. rokov 21. storočia, povedal v utorok vysoký predstaviteľ juhokórejského ministerstva obrany na zasadnutí kabinetu. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako Washington podporil plány Soulu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Jonhap.
Obe strany dosiahli pokrok v otázke dodávok paliva, ktorá bola najnáročnejšou časťou diskusií o zámere Južnej Kórey postaviť svoje vlastné jadrové ponorky. Vytvorili sa tak podmienky na pokračovanie projektu, uviedol námestník juhokórejského ministra obrany pre riadenie zdrojov Won Čchong-dä.
„Očakávame, že ponorku bude možné spustiť na vodu niekedy v polovici alebo koncom 30. rokov 21. storočia - ak Južná Kórea zabezpečí palivo prostredníctvom konzultácií s USA a začne s výstavbou koncom 20. rokov 21. storočia,“ povedal námestník ministra.
Počas stretnutia na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Kwangdžu minulú stredu prezident I Če-mjong otvorene požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby jeho krajine povolil zabezpečiť dodávky jadrového paliva pre konvenčne vyzbrojené ponorky, aby tak mohla lepšie sledovať severokórejské a čínske plavidlá, pričom uviedol, že to zníži operačnú záťaž amerických síl.
Trump na druhý deň v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že dal Južnej Kórei súhlas na stavbu jadrovej ponorky v lodenici vo Philadelphii, ktorú od minulého roka prevádzkuje juhokórejská spoločnosť Hanwha Ocean.
Lodenice vo Philadelphii podľa médií nemajú potrebné vybavenie na stavbu jadrových ponoriek. V auguste však Hanwha Ocean oznámila investíciu vo výške päť miliárd dolárov do lodeníc, ktorú označila za súčasť záväzku Soulu podporovať rozvoj lodného staviteľstva v Spojených štátoch, píše AFP.
