Južná Kórea: Bývalý minister označil demonštrantov za vlastencov

Soul 5. februára (TASR) - Bývalý juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjon v stredu pochválil demonštrantov, ktorí minulý mesiac vtrhli do budovy súdu v Soule na protest proti rozhodnutiu o zatknutí suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola. Kim je podobne ako prezident obvinený z podnecovania vzbury v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Bývalý minister nazval ľudí, ktorí vtrhli na súd za "vlasteneckých bojovníkov", poznamenal v stredu Kimov právnik. Zverejnil tiež list svojho klienta, podľa ktorého dary získané od priaznivcov venuje na pomoc osobám zadržaným pri incidente. "Zatiaľ čo títo mladí muži prežívajú ťažkosti, nemalo by sa zabúdať na ich vlastenectvo a odhodlanie zachrániť krajinu," uviedol Kim v liste.



Stovky rozhnevaných podporovateľov obvineného prezidenta vtrhli 19. januára do budovy súdu v Soule, kde rozbíjali okná a zariadenie. Niektorí z nich to vysielali naživo na sociálnych sieťach. Podľa záznamov pri tom demonštranti napadli aj reportérov. Polícia zadržala 86 demonštrantov, prevažne vo veku 20 a 30 rokov.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Juhokórejčanov podporuje Junovu obžalobu. Juhokórejská hlava štátu si však získala sympatie medzi mladými konzervatívnymi mužmi, píše Reuters.



Kim odstúpil z ministerskej funkcie po vyhlásení stanného práva 3. decembra a v súčasnosti sa nachádza vo väzení.