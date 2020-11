Bývalý juhokórejský prezident nastúpi do väzenia v pondelok popoludní

Soul 2. novembra (TASR) – Bývalý juhokórejský prezident I Mjon-bak sa v pondelok popoludní miestneho času vráti späť za mreže po tom, čo mu najvyšší súd vo štvrtok potvrdil 17-ročný trest väzenia za korupciu. Uviedla to v pondelok agentúra Jonhap.



I Mjong-bak, ktorý má 78 rokov, sa dostal von z väzenia vo februári vďaka odvolaniu sa voči rozsudku súdu nižšej inštancie.



Bývalý prezident, ktorý stál v čele krajiny v rokoch 2008-2013, tak skončí vo väznici Dongbu v Soule, kde už strávil v cele s rozlohou 13 metrov štvorcových približne rok po tom, čo ho zatkli 22. marca v roku 2018. Keďže si už rok odsedel, vo väzení strávi ešte ďalších 16.



Predpokladá sa, že i tento raz bude na samotke, v cele vybavenej televízorom, zrkadlom, stolom, skriňou a umývadlom, píše juhokórejská agentúra. Z úcty k jeho bývalému prezidentského statusu mu pridelia dozorcu, ktorý mu má pomôcť integrovať sa do väzenského života.



Podľa ministerstva spravodlivosti existuje aj šanca, že bývalý prezident si bude môcť vzhľadom na svoj pokročilý vek a zdravotný stav odpykať svoj trest v detenčnom zariadení namiesto regulérnej väznice, v súlade s precedensom aplikovanom na predchádzajúcich dvoch odsúdených prezidentov Čon Tu-hwana a Roa Tchae-u.



Najvyšší súd tiež potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý I Mjong-bakovi udelil aj finančnú pokutu vo výške 13 miliárd wonov (10,1 miliónov eur) a nariadil zhabanie jeho aktív vo výške 5,78 miliardy wonov (4,5 milióna eur). Štvrtkové rozhodnutie súdu je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať.



I Mjong-baka zatkli v marci 2018. Odsúdený bol za prijímanie úplatkov, spreneveru a zneužitie právomocí v súvislosti s korupčnou kauzou okolo závodu DAS na výrobu náhradných dielov do automobilov, ktorý vlastnil jeho brat. Týchto skutkov sa dopustil pred a počas pôsobenia v prezidentskom úrade.



Podobný osud postihol aj nástupníčku I Mjon-baka, bývalú prezidentku Pak Kun-hje, ktorá dostala za korupciu a zneužitie moci 20 rokov odňatia slobody a pokutu 18 miliárd juhokórejských wonov (približne 13,55 milióna eur) a prepadnutie vecí v hodnote 3,5 miliardy wonov (2,6 milióna eur).