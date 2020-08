Južná Kórea chce rokovať s Japonskom o odškodnení za nútené práce

Soul 15. augusta (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in ponúkol v sobotu niekdajšej koloniálnej mocnosti Japonsku nové rozhovory o ich spore o odškodnenie bývalých kórejských nútených pracovníkov. Vláda v Soule chce dosiahnuť vyriešenie tohto problému, s ktorým by mohli súhlasiť obete. Informovala o tom agentúra DPA.



"Dvere pre konzultácie sú naďalej otvorené," povedal Mun v juhokórejskej metropole Soul v prejave pri príležitosti 75. výročia oslobodenie Kórey spod japonskej koloniálnej nadvlády (1910-45).



Vzťahy medzi oboma spojencami USA sú naďalej značne zaťažené ich konfliktmi z minulosti. Spor okolo odškodnenia Kórejčanov za nútené práce v japonských podnikoch sa pritom v uplynulom roku odrazil aj na ich obchodných vzťahoch.



Japonsko zaviedlo okrem iného sprísnené kontroly vývozu dôležitého výrobného materiálu do Južnej Kórey. Soul obvinil Tokio z hospodárskej odplaty za rozhodnutie juhokórejského súdu, podľa ktorého by mali japonské priemyselné podniky vyplatiť odškodné obetiam nútených prác. Tokio považuje tému odškodnenia za uzavretú dohodou z roku 1965.



Mun vo svojom prejave zdôraznil, že jeho vláda dbá na súdne rozhodnutia. Podľa vlastných slov dúfa, že "spoločné úsilie Japonska a Južnej Kórey rešpektovať ľudské práva jednotlivcov sa stane mostom priateľstva a budúcej spolupráce". V súvislosti so spornými politickými a ekonomickými otázkami juhokórejský líder vyzval susednú krajinu na dialóg aj počas vlaňajšieho výročia, dopĺňa DPA.