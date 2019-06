Južná Kórea chce urýchliť vyzdvihnutie obetí z vraku lode

Kjong-wha by sa mala tento týždeň v SR stretnúť s rezortnými kolegami krajín Vyšehradskej štvorky (V4), kde bude mať príležitosť vyzvať maďarské orgány, aby urýchlili proces pátrania po nezvestných.

Budapešť 4. júna (TASR) - Juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha sa po schôdzke so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom minulý piatok v Budapešti chce tento týždeň opäť stretnúť, aby urýchlila vyzdvihnutie obetí z vraku lode a vyšetrenie tragickej havárie vyhliadkovej lode.



Informoval o tom v utorok spravodajský server Infostart.hu, podľa ktorého agentúra Yonhap uviedla, že kórejská vláda je nespokojná s tempom budapeštianskej záchrannej akcie.



Kjong-wha by sa mala tento týždeň na Slovensku stretnúť s rezortnými kolegami krajín Vyšehradskej štvorky (V4), kde bude mať príležitosť vyzvať maďarské orgány, aby urýchlili proces pátrania po nezvestných a vyjasnenie okolností havárie.



Kórejský vojenský pridelenec veľvyslanectva v Budapešti pre denník Korea Times uviedol, že do nedele by v každom prípade chceli ukončiť vyzdvihnutie obetí z vraku potopenej vyhliadkovej lode. Táto operácia by sa podľa jeho slov mohla začať najskôr v stredu, avšak pomalý pokles hladiny a rýchle prúdenie vody Dunaja môžu zásah posunúť na neskoršie dni.



Pri obci Kulcs v Stoličnobelehradskej župe, zhruba 55 kilometrov južne od Budapešti, našli pri prístave v Dunaji telo muža v čiernom obleku, ktorého podľa kórejských médií objavil vrtuľník. Jeho identitu už skúmajú.



Potápačom sa popoludní podarilo vyzdvihnúť už druhú obeť z miesta potopeného vraku v Budapešti, aj v tomto prípade začali s identifikáciou mŕtveho.



Pri zrážke dvoch osobných lodí minulú stredu na budapeštianskom úseku Dunaja zahynulo najmenej deväť ľudí. Sedem pasažierov zachránili z rieky, nezvestných je ešte 19 ľudí vrátane dvoch členov maďarskej posádky.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)