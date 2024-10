Južná Kórea chce vypustiť svoj tretí vojenský satelit v decembri

Soul 23. októbra (TASR) - Južná Kórea plánuje v druhej polovici decembra vypustiť svoj tretí vojenský prieskumný satelit, uviedli v stredu tamojšie úrady. Chce tak lepšie vzdorovať hrozbe zo strany Severnej Kórey, informuje TASR podľa agentúry Jonhap.



Satelit má na cieľovú obežnú dráhu dopraviť opäť raketa spoločnosti SpaceX, tak ako to bolo v predošlých dvoch prípadoch. Soul plánuje do konca roka 2025 vypustiť celkovo päť takýchto satelitov s cieľom lepšie monitorovať aktivity Pchjongjangu. Doteraz sa spoliehal najmä na satelitné snímky poskytované Spojenými štátmi, pripomína Jonhap.



Prvé dva juhokórejské špionážne satelity boli vypustené pomocou rakiet Falcon 9 spoločnosti SpaceX v decembri 2023 a v apríli tohto roka.



Pätica satelitov by po vypustení podľa analytikov mala poskytovať informácie pravidelne v približne dvojhodinových intervaloch.