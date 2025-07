Južná Kórea chce zlepšiť vzťahy s KĽDR aj v rámci cestovného ruchu

Soul 21. júla (TASR) - Južná Kórea skúma rôzne plány na zlepšenie vzťahov so svojím severným susedom, uviedol v pondelok hovorca tamojšieho ministerstva pre zjednotenie, ktoré sa zaoberá záležitosťami medzi oboma krajinami. Podľa agentúry Reuters reagoval na správy médií, že Soul zvažuje povolenie individuálnych zájazdov do Severnej Kórey, informuje TASR.



Hovorca ministerstva sa odmietol vyjadriť ku „konkrétnym otázkam“. Povedal však, že individuálne zájazdy nie sú porušením medzinárodných sankcií.



Cestovný ruch je pre Severnú Kóreu jedným z kľúčových zdrojov financií, keďže sa naň nevzťahujú sankcie Organizácie Spojených národov (OSN) za jej jadrový a zbrojný program, vysvetľuje Reuters.



Prezident Južnej Kórey I Če-mjong sa zaviazal zlepšiť napäté vzťahy s Pchjongjangom, ktoré dosiahli najhoršiu úroveň za posledné roky. V snahe zmierniť napätie nariadil zastaviť aj napríklad letákové kampane kritizujúce severokórejských vodcov, ktoré organizujú aktivisti.



Prezident potvrdil, že s najvyššími bezpečnostnými predstaviteľmi prerokuje ďalšie plány na obnovenie dialógu so Severnou Kóreou.



Pchjongjang nedávno otvoril plážové letovisko v meste Wonsan na východnom pobreží krajiny. Turistická oblasť však dočasne neprijíma zahraničných návštevníkov, uvádzalo sa minulý týždeň na webovej stránke DPR Korea Tour, ktorú prevádzkuje severokórejská Národná správa pre cestovný ruch.



Hovorca juhokórejského ministerstva pre zjednotenie na otázku, či môžu Juhokórejčania cestovať do Wonsanu, uviedol, že Severná Kórea musí najprv oblasť otvoriť vonkajšiemu svetu.



Južná Kórea kedysi organizovala zájazdy do severokórejských Diamantových hôr, ale v roku 2008 ich pozastavila po tom, ako severokórejský vojak zastrelil juhokórejského turistu, pripomína Reuters.