Južná Kórea deportovala do KĽDR rybárov, ktorí zavraždili 16 ľudí

Soul 7. novembra (TASR) - Juhokórejské úrady deportovali späť do vlasti dvoch severokórejských rybárov, ktorí po tom, ako zabili 16 ďalších rybárov na ich člne, utiekli do Južnej Kórey. Muži boli do KĽDR vydaní v pohraničnej dedine Pchanmundžom. Podľa agentúry DPA o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa soulského ministerstva pre zjednotenie.



Mužov vo veku medzi 20 až 30 rokov zadržali minulú sobotu v člne južne od východných hraníc Južnej Kórey. Dvojica sa počas vypočúvania priznala k tomu, že zabila všetkých 16 členov posádky vrátane kapitána a zhodila ich z člna do mora. Ako dôvod svojho činu uviedli kruté zaobchádzanie zo strany kapitána. Ostatných rybárov zrejme zavraždili preto, aby zamaskovali vraždu kapitána.



Ich čln má byť KĽDR odovzdaný v piatok. Ide o prvý prípad od ukončenia kórejskej vojny (1950-1953), keď Južná Kórea deportovala občanov KĽDR späť do vlasti. Títo "ohavní zločinci" totiž podľa Južnej Kórey nemôžu byť považovaní za utečencov na základe medzinárodných zákonov.



Zo Severnej Kórey ročne uteká pred hladom a utláčaním tamojšieho režimu množstvo ľudí. Vo väčšine prípadov utekajú do Číny. Viacerí z nich sa potom cez tretie krajiny dostanú do Južnej Kórey.