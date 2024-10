Južná Kórea: Generálov z KĽDR môžu nasadiť na ukrajinský front

Soul 29. októbra (TASR) - Vysokopostavených severokórejských generálov môžu čoskoro nasadiť na frontovú líniu na Ukrajine. Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v utorok uviedla, že už mohli byť presunutí do bojových zón. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Jonhap.



"NIS skúma možnosť, že niektorí vysokopostavení vojenskí generáli sa mohli presunúť do frontových oblastí," uviedol jeden z juhokórejských poslancov po brífingu tajnej služby v parlamente.



NIS tvrdí, že ruská armáda učí severokórejských vojakov viac ako 100 ruských vojenských výrazov pre ľahšiu komunikáciu na bojisku, keďže jazyková bariéra medzi vojakmi sa ukazuje ako problémová.



O dodatočnom nasadení vojakov a kompenzácii za ich účasť v konflikte bude podľa informácii tajných služieb pravdepodobne rokovať aj severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui, ktorá v utorok odletela na návštevu Ruska.



Tajná služba taktiež upozorňuje, "že vďaka nákupu moderných súčiastok a technologickej spolupráci s Ruskom je Severná Kórea pripravená vypustiť vojenský prieskumný satelit". Pokus o jeho vypustenie v máji tohto roka sa nevydaril. S blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA taktiež nie je možné vylúčiť ani siedmu severokórejskú jadrovú skúšku.



Pentagón v pondelok uviedol, že Pchjongjang vyslal do Ruska vyše 10.000 vojakov, ktorí tam absolvujú tréning a neskôr budú nasadení na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že časť severokórejských vojakov už nasadili v Ruskej Kurskej oblasti, ktorú čiastočne okupuje Ukrajina.