Han tvrdí, že ministri nesúhlasili so zavedením stanného práva

Soul 6. februára (TASR) - "Všetci" ministri vyjadrili obavy z plánu suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola na zavedenie stanného práva pred tým, ako k tomu 3. decembra došlo. Vo štvrtok o tom informoval poslancov parlamentu odvolaný juhokórejský premiér Han Tok-su, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Han Tok-su dočasne prevzal prezidentské povinnosti po suspendácii Juna 14. decembra. Neskôr však Hana odvolali z funkcie v súvislosti so zavedením stanného práva.



"Všetci mali námietky, vyjadrili obavy a upozornili prezidenta na problémy, ktoré sa spájali s týmto rozhodnutím," povedal Han osobitnému výboru parlamentu. Odkazoval na stretnutie, kde Jun oznámil niektorým členom vlády zámer vyhlásiť stanné právo. V platnosti bolo len šesť hodín, no v krajine vyvolalo politickú krízu.



Úradujúci prezident a premiér Čchoi Sang-mok povedal výboru, že medzi najväčšie výzvy Južnej Kórey v súčasnosti patrí živobytie ľudí a zmeny v medzinárodnom usporiadaní. "Je (preto) potrebné stabilizovať štátnu správu," povedal.



Jun sa vo štvrtok zúčastnil na pojednávaní v procese ústavnej obžaloby pre pokus vyhlásiť stanné právo v krajine. Vysokopostavení vojenskí predstavitelia pred súdom vypovedali o svojej úlohe pri tomto kroku prezidenta.



"Mojou úlohou bolo zablokovať budovu parlamentu a poslaneckú sálu a tiež zabezpečiť tieto budovy," povedal predstaviteľ armády Kim Hjon-tchä, ktorý velil príslušníkom špeciálnych jednotiek. Dostal rozkaz obsadiť miestnosť, kde sa zhromaždili poslanci v snahe zrušiť stanné právo.



"(Veliteľ) sa spýtal, či sa dokážeme dostať dnu, pretože podľa jeho slov by tam nemalo byť viac ako 150 ľudí," vypovedal Kim. Zároveň ozrejmil, že v tom čase nevedel, aký význam má toto číslo, a ani to, či mal veliteľ na mysli konkrétne poslancov.



Predstaviteľ Veliteľstva špeciálnych síl armády Kwak Čong-kun tvrdí, že dostal príkaz zabrániť zhromaždeniu 150 alebo viacerých poslancov. Ide o kvórum potrebné na zrušenie prezidentského dekrétu o stannom práve. Kim povedal, že vojaci nemohli vstúpiť do rokovacej sály, a 190 poslancov preto dokázalo zrušiť stanné právo vyhlásené prezidentom, pripomína Reuters.



Kwak sa vo štvrtok postavil pred súd v tej istej súdnej sieni ako Jun. Vyhlásil, že od prezidenta dostal príkaz na "odvlečenie" poslancov. Zároveň odporoval Junovým výrokom o tom, že mal rozkaz chrániť civilistov či stiahnuť svoje jednotky.



Jun rozhodne poprel akékoľvek svoje pochybenie a tiež obvinenia z pokusu o zadržanie poslancov.