Južná Kórea hlási ďalšie severokórejské balóny s odpadkami

Soul 10. augusta (TASR) – Severná Kórea znovu vyslala nad Južnú Kóreu balóny s plastovými vrecami, ktoré sú pravdepodobne plné odpadkov. O prvom takomto prípade za vyše dva týždne informovala v sobotu juhokórejská armáda, píše TASR podľa agentúry DPA.



Juhokórejský generálny štáb v oznámení uviedol, že balóny leteli smerom na pohraničnú provinciu Kjonggi, ktorá obklopuje hlavné mesto Soul. Obyvateľov vyzvali, aby tieto objekty nechytali a namiesto toho ich hlásili polícii.



Od konca mája Severná Kórea poslala cez hranicu najmenej 3600 balónov, ktoré niesli odpadky, no tiež hnoj. Juhokórejská armáda od polovice júla reaguje metódami psychologickej vojny a do izolovanej susednej krajiny vysiela reproduktormi propagandu. Severokórejské vedenie to označuje za závažnú provokáciu.



Napätie na Kórejskom polostrove sa po dočasnej fáze deeskalácie v poslednom čase znova zvýšilo. Od začiatku roku 2022 Severná Kórea zintenzívnila testy rakiet schopných niesť jadrové zbrane i ďalšej výzbroje. Južná Kórea a USA medzičasom posilňujú svoju vojenskú spoluprácu.