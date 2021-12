Južná Kórea hlási rekordný nárast počtu nakazených novým koronavírusom

Žena s rúškom na tvári kráča okolo bilbordu s opatrenia proti novému koronavírusu v Soule, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Soul 1. decembra (TASR) - Južná Kórea hlásila za utorok nový denný rekord 5123 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ázijská krajina sa snaží bojovať s prudkým nárastom pacientov s vážnymi príznakmi a zabrániť príchodu variantu omikron. V stredu o tom informoval Kórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA), na ktorý sa odvolala tlačová agentúra Reuters.Vláda v pondelok odložila plán na ďalšie uvoľňovanie obmedzení proti ochoreniu COVID-19, pretože juhokórejský systém zdravotnej starostlivosti je zaťažený pribúdajúcimi hospitalizáciami a úmrtiami a zamestnáva ho aj možná hrozba, ktorú predstavuje nový variant omikron.V nemocniciach liečia 723 pacientov s vážnym priebehom covidu, čo je dosiaľ najvyšší počet. Úrady sa preto snažia zaistiť ďalšie lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Oproti začiatku novembra nastal prudký nárast v ťažkých prípadoch, vtedy ich bolo niečo pod 400.Kapacita lôžok na JIS v širšej oblasti metropoly Soul je zaplnená na 89,2 percenta, uviedol predstaviteľ zdravotníctva na brífingu.Južná Kórea chce zmierniť tlak na nemocnice a zdravotné strediská, preto tento týždeň začala uplatňovať postup, keď ľudí s miernymi príznakmi nechávajú v domácej liečbe a do nemocníc prevážajú len vážnejšie prípady.Vyše 84 percent ťažko chorých na covid tvoria ľudia vo veku 60 a viac rokov. Odborníci to pripisujú slabnúcej hladine protilátok a vyzývajú seniorov, aby si dali aplikovať posilňujúcu dávku vakcíny.Juhokórejský minister vnútra a bezpečnosti Čon He-čchol na krízovom zasadnutí vyzval tiež na prísnejšie preventívne opatrenia proti koronavírusu, aby sa zabránilo výskytu nákazy variantom omikron. Do Južnej Kórey sa totiž dostali z Nigérie dva podozrivé prípady.Krajina zatiaľ nehlásila žiadne potvrdené prípady omikronu.Po pripočítaní utorkových infekcií má Južná Kórea celkovo zaznamenaných 452.350 prípadov nákazy a 3658 úmrtí. Napriek stúpajúcej miere hospitalizácií zostáva úmrtnosť pomerne nízka, a to 0,81 percenta, uviedol KDCA.Južná Kórea má úplne zaočkovaných takmer 80 percent z 52 miliónov obyvateľov, pričom posilňujúcu dávku pre dospelých vo veku od 18 do 49 rokov začne podávať až túto sobotu, píše Reuters.