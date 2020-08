Infekcia sa z náboženských zhromaždení v Soule rozšírila po krajine

Soul 20. augusta (TASR) - Infekcia nového druhu koronavírusu sa zo zhromaždení kresťanského hnutia v Soule rozšírila už do celej Južnej Kórey. Vznikli tak obavy, že táto krajina, ktorá v boji s koronavírusom zaznamenala v začiatku pandémie nebývalý úspech, by mohla zažiť katastrofálnu novú vlnu infekcie. S odvolaním sa na vyhlásenie Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.



Kórea hlásila za posledný deň 288 nových prípadov nákazy, pričom trojciferné denné prírastky eviduje už siedmy deň po sebe. Počet nových nakazených bol však o niečo nižší než predošlý deň (297). Kórea dosiaľ celkovo zaznamenala 16.346 prípadov nákazy a 307 úmrtí.



Najnovšia vlna infekcie sa začala šíriť v Soule medzi účastníkmi cirkevných zhromaždení vedených radikálnym kresťanským konzervatívnym pastorom Čun Kwang-hunom, ktorí sa v ostatných týždňoch v hlavnom meste zúčastňovali aj na protivládnych demonštráciách a vírus tak ďalej šírili, píše Reuters.



"Situáciu považujeme za vážnu, keďže prenos, ktorý sa začal šíriť okolo špecifického náboženského zoskupenia sa prostredníctvom určitých zhromaždení objavuje v celej krajine," povedal námestník juhokórejského ministra zdravotníctva.



V súvislosti s novou vlnou nákazy otestovali už 3263 členov zmieneného kresťanského hnutia. Test malo pozitívnych už 630 ľudí, po stovkách ďalších, ktorí sa mohli infikovať teraz úrady pátrajú.



Ďalších 53 infekcií, vrátane 33 nakazených členov zmieneného hnutia, súvisí s protivládnymi zhromaždeniami v Soule, na ktoré prišli tisíce ľudí. Medzi týmito infikovanými sú osoby žijúce v dovedna deviatich juhokórejských mestách a provinciách. Podľa námestníka ministerstva je teraz vďaka nim nákazou ohrozených dovedna 114 zariadení vrátane viacerých pracovísk.



"Je to vážna situácia, ktorá by mohla viesť k celonárodnej pandémii," dodal.



V širšej oblasti hlavného mesta Soul sú od stredy zakázané veľké verejné zhromaždenia osôb a zatvorené kostoly, múzeá i nočné podniky.



Vedenie Soulu zároveň vo štvrtok oznámilo, že opatrenia ešte sprísni, pričom od piatka budú až do 30. augusta v hlavnom meste a jeho okolí zakázané aj pouličné zhromaždenia desiatich a viac ľudí. Informovala o tom agentúra Jonhap s tým, že v súčasnosti sú tam zakázané zhromaždenia 100 a viac ľudí.



Za neuposlúchnutie epidemiologických nariadení bude previnilcom hroziť pokuta až do výšky troch miliónov wonov (2135 eur) i trestné stíhanie.