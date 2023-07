Južná Kórea: Jadrový útok bude znamenať koniec režimu v Severnej Kórei

Soul 21. júla (TASR) - Ak Severná Kórea zaútočí jadrovými zbraňami, musí počítať s tým, že to bude "koniec" jej režimu, varovalo v piatok juhokórejské ministerstvo obrany. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Soul varovaním reagoval na predchádzajúce vyhlásenia Pchjongjangu o možnom jadrovom konflikte, uviedla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Ak Severná Kórea zaútočí jadrovými zbraňami, nasledovať bude "okamžitá, zdrvujúca a rázna odpoveď aliancie", citovala agentúra Jonhap ministerstvo.



Takýto útok by "viedol ku koncu režimu v Severnej Kórei", dodala Jonhap.



Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok kritizovala príchod americkej jadrovej ponorky do prístavu Pusan v Južnej Kórei a vyhlásila, že tento krok môže "prakticky spustiť najhoršiu krízu a jadrový konflikt". Severná Kórea obvinila Spojené štáty z "nehorázneho jadrového vydierania".



Napätie na Kórejskom polostrove nedávno výrazne stúplo, pripomína DPA. Severná Kórea podnikla už minulý rok bezprecedentnú sériu raketových testov a tento rok niekoľkokrát testovala rakety schopné niesť jadrové zbrane.



USA sa chcú stretnúť so svojimi dvoma ázijskými spojencami Japonskom a Južnou Kóreou v auguste na summite. Medzi hlavnými bodmi programu bude pravdepodobne práve konflikt so Severnou Kóreou.