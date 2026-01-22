< sekcia Zahraničie
Južná Kórea je prvá, kde začal platiť zákon o umelej inteligencii
Juhokórejské médiá uviedli, že ide druhý prijatý zákon o regulácii umelej inteligencie na svete, no zároveň o prvý, ktorý aj nadobudol účinnosť.
Autor TASR
Soul 22. januára (TASR) - Južná Kórea sa stala prvou krajinou, kde vstúpila do platnosti rozsiahla právna regulácia pre umelú inteligenciu. Došlo k tomu vo štvrtok a zákon okrem iného obsahuje aj ustanovenia zamerané na deepfake - umelou inteligenciou generovaný obsah. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zákon o umelej inteligencii dnes nadobúda plnú platnosť,“ povedal prezident I Če-mjong. Na základe regulácie musia spoločnosti vopred informovať používateľov, že služby a produkty používajú generatívnu umelú inteligenciu. Okrem iného musia firmy tiež jasne označiť obsah vrátane deepfaku, ktorý nie je možné ľahko odlíšiť od reality.
Cieľom legislatívy, ktorá bola schválená v decembri 2024, je „vytvoriť bezpečný a dôveryhodný základ na podporu inovácií v oblasti umelej inteligencie“, uviedlo ministerstvo vedy, informačných a komunikačných technológií vo svojom vyhlásení. Pokuta za porušenie zákona môže dosiahnuť až 20.400 dolárov.
Európsky parlament informuje, že v júni 2024 prijal „prvé pravidlá na svete týkajúce sa umelej inteligencie“, no zavádzajú sa postupne. Plnú platnosť nadobudnú až v roku 2027.
